Una conductora se agachó para agarrar su celular mientras manejaba, chocó contra un auto y volcó

Una mujer que manejaba por la ciudad bonaerense de Ituzaingó se distrajo cuando se le cayó el celular debajo del asiento e intentó agacharse para recuperarlo. Entonces perdió el control de su auto, chocó contra otro vehículo y volcó. No hubo heridos, pero algunos vecinos se acercaron para ayudar a poner el auto sobre las ruedas.

Todo ocurrió en la intersección de la calles De La Traición al 330 y Alsina, en la localidad de Villa Udaondo, de la ciudad de Ituzaingó, en la provincia de Buenos Aires. Allí, una mujer de 45 años, manejaba su camioneta Ford Titanium cuando se le cayó debajo del asiento su teléfono celular. Acto seguido, se inclinó para recogerlo, pero al distraerse chocó contra un vehículo estacionado en el cordón de la vereda y volcó.

Así quedó el auto que volcó en Ituzaingó

El auto de gran porte, quedó de costado sobre la puerta del conductor. Enseguida, los vecinos y trabajadores de un corralón se acercaron para asistir a la conductora, que logró salir por sus propios medios y no debió ser trasladada al hospital.

Fue entonces que entre cinco personas lograron poner sobre ruedas la camioneta. El vehículo quedó con visibles marcas, producto del choque en el lateral izquierdo: se rompió el espejo retrovisor y sufrió raspones en la carrocería.

Por su parte, el dueño del vehículo que fue impactado (un Chevrolet Agile blanco), solo atinó a tomar los datos de la señora y el vehículo para realizar la denuncia en el seguro y que este pague los daños ocasionados, según informó el medio Primera Plana Online.

Otro auto volcado por una distracción

Hace un par de meses, en julio, ocurrió un vuelco similar producto de una distracción del automovilista. Tras festejar el Día del Amigo, el conductor de un auto chocó, volcó y culpó a una mujer por el accidente que protagonizó en Concordia, Entre Ríos. “Una mina quiso entrar en un garaje, le tiré a desviar y me subí a la vereda”, dijo el hombre en la mensaje de voz tras el incidente. Por desgracia para el automovilista, el siniestro fue grabado por una cámara de seguridad de la cuadra y las imágenes -que contradicen su testimonio- permitieron comprobar la imprudente maniobra.

En el audio viralizado por Facebook, se le escucha al hombre comentar lo ocurrido durante la madrugada del jueves en el cruce de las calles San Lorenzo y Rawson, de esa ciudad entrerriana. “Estoy bien, estoy bien. Venía por el boulevard San Lorenzo y una mina en un Toyota, que trabaja en obra sanitarias o no sé que, quiso entrar en un garage y frenó; yo venía a los pedos por Entre Ríos para mi casa y le tiré a desviar. Me subí a la vereda y me di vuelta, lo puse pata para arriaba el auto”, señaló.

así fue el choque y vuelco de un auto en Concordia

Sin embargo, las imágenes del video muestran que el conductor del Peugeot 308 no chocó contra otro rodado que estaba siendo estacionado, sino que impactó a un Toyota Corolla blanco estacionado en el cordón de la vereda. El golpe provocó que el Peugeot quede con las ruedas hacia arriba, pero no se subió a la vereda como relata el conductor en la grabación viralizada.

Por fortuna, no hubo heridos y el conductor salió ileso. Minutos más tarde, una grúa coordinada por el personal municipal del área de Tránsito de Concordia retiró el vehículo, informó el medio local El Once.

