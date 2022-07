Volcó por chocar un auto estacionado en Concordia y en un audio culpó a otra persona: “Le tiré a desviar y me subí a la vereda”

Tras festejar el Día del Amigo, el conductor de un auto chocó, volcó y culpó a una mujer sobre el accidente que protagonizó durante la madrugada del jueves pasado en Concordia, Entre Ríos. Por desgracia para el imprudente automovilista, el sinistro fue grabado por una cámara de seguridad de la cuadra y las imágenes -que contradicen su testimonio- permitieron comprobar la maniobra por la que el auto quedó dado vuelta en medio de la calle. “Una mina quiso entrar en un garaje, le tiré a desviar y me subí a la vereda”, dijo el hombre en la mensaje de voz.

En el audio viralizado por Facebook, se le escucha al hombre comentar lo ocurrido durante la madrugada del jueves en el cruce de las calles San Lorenzo y Rawson, de esa ciudad entrerriana. “Estoy bien, estoy bien. Venía por el boulevard San Lorenzo y una mina en un Toyota, que trabaja en obra sanitarias o no sé que, quiso entrar en un garaje frenó; yo venía a los pedos por Entre Ríos para mi casa y le tire a desviar”, señaló en el audio. “Me subí a la vereda y me di vuelta, lo puse pata para arriaba el auto”, concluyó.

El vuelco ocurrió el jueves durante el día del amigo en Concordia, Entre Rios

Sin embargo, lo que muestran las imágenes del video es que el conductor del Peugeot 308 no impactó contra otro rodado que estaba siendo estacionado, sino que impactó la parte trasera contra un Toyota Corolla blanco estacionado en el cordón de la vereda. El golpe provocó que el Peugeot de un giro en el aire y caiga con las ruedas hacia arriba, pero no se subió a la vereda como relata el conductor en el audio viralizado.

Debido al accidente ocurrido, no hubo heridos y el conductor salió ileso. Minutos más tarde, una grúa coordinada por el personal municipal del área de Tránsito de Concordia, retiró el vehículo y liberó el tránsito en la zona.

La prueba de alcohol en sangre habría demostrado que hubo consumo de alcohol y que ello podría haber generado la distracción que concluyó con la insólita maniobra, según informó el medio local El Once.