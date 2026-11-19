La influencer santafesina Florencia Ferre contó en las últimas horeas el calvario que vivió cuando su expareja la golpeó y la secuestró después de que ella se negara a volver con él. La mujer radicó la denuncia en la Policía y el hombre, identificado como René Sánchez, fue detenido este jueves.

“Ayer a la noche viví lo que nunca me imaginé vivir en la vida. Lo peor que le puede pasar a una mujer”, comenzó Ferre en el video que publicó en su cuenta de Instagram, donde tiene 21 mil seguidores.

La mujer, de 37 años, relató que cerca de las 20 Sánchez le pidió reunirse para hablar sobre su relación, que duró casi cuatro años y que había finalizado hace más de un mes, en la ciudad de Roldán.

“Ya habíamos hablado de que nuestra relación no iba para más porque íbamos y volvíamos un montón de veces. Pero yo ya estaba decidida a no estar más porque hace un mes estábamos peleados y yo estaba hablando con otra persona y no me parecía justo seguir con la relación”, explicó.

Una influencer santafesina denunció que fue golpeada y secuestrada por su expareja: el hombre fue detenido

Ferre le solicitó que hablaran en la esquina para que sus hijos no escucharan la conversación, en tanto que el hombre propuso que charlaran en su camioneta, una Chevrolet S10. “Me hizo subir a su chata y me preguntó si yo estaba con otro. Agarró por la Ruta 9. Dobló para San Jerónimo, en dirección a Punta Chacra. Me tiré ahí porque había pasto”, relató.

Ferre se lanzó del vehículo en movimiento y empezó a correr por la ruta para escapar. “Él frenó, me agarró de los pelos y me tiró al piso. Me cagó a cachetadas y me subió a la chata de vuelta, yendo para Carcaraña. Había tormenta y estaba oscuro”, contó la víctima.

La influencer comentó que las amenazas no cesaron y que Sánchez insistió en ver su teléfono. “Él quería mi celular y revisar con quién hablaba y qué estaba haciendo. Maniobraba en el medio de la ruta. Yo le pedí que piense en los hijos de él y los míos y que no me haga nada, que me perdonara”, relató.

Sánchez, de 46 años, fue detenido este jueves

A la altura de Casilda, Sánchez dobló en U y un camión le tocó bocina. “Yo quise apagarle la chata. A él no le importó nada, dijo que nos íbamos a morir los dos. Le manoteé el volante y quise sacarle la llave, pero me pegó con el puñote en el ojo”, expresó.

Según Ferre, la violencia física y verbal continuó. “[Me dijo] Insultos, me cacheteó. Me dijo que yo era una zorra, que su familia tenía razón. No sé cómo hoy la estoy contando. Nos matábamos. Él estaba descontrolado, no le importaba nada. Me abría la puerta y me decía: ‘¿Querés tirarte? Tirate’. Me amenazó con una maza. Sinceramente no iba a hacer este video porque no lo puedo creer. Una persona que llevó cuatro años casi conmigo y que decía que me amaba. Todo el mundo me dijo que lo haga y que esto tiene consecuencias gravísimas, todo porque yo quise seguir con mi vida", señaló.

La historia de Instagram que subió la influencer santafesina que fue secuestrada por su expareja

Tras el ataque, Ferre realizó la denuncia en la Comisaría 23° de Funes, lo que dio origen a una investigación por lesiones y amenazas con intervención de la Unidad Especializada en Violencias de Género del Ministerio Público de la Acusación de Rosario, reportó Cadena3.

Sánchez fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) tras disposición del fiscal Martín Sanguinetti después de haberse presentado espontáneamente en una dependencia policial.

Debido a la viralización de su relato, Ferre compartió una historia de Instagram para reconocer a aquellos que le escribieron para brindarle apoyo. “Quiero agradecer de corazón a todas las personas que se preocuparon por mí, que me escribieron, me llamaron y estuvieron pendientes en este momento que me toca atravesar. Valoro muchísimo cada mensaje y cada gesto de cariño. Estoy pasando una situación difícil y necesito tranquilidad, tiempo y espacio para poder transitarla a mi manera”, expresó.

Luego pidió que no le pregunten más sobre lo sucedido. “Cuando me sienta preparada y quiera hablar, lo haré. Hoy simplemente necesito estar tranquila. Gracias por entender, por respetar mi silencio y por acompañarme con tanto cariño”, cerró.