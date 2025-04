Una jubilada murió de un infarto luego de ser asaltada en su casa de La Plata

Otro lamentable episodio de inseguridad que involucró a una jubilada tuvo lugar en Tolosa, cerca de La Plata, cuando un grupo de delincuentes irrumpió en la vivienda de una anciana, provocándole un infarto que le ocasionó la muerte.

La víctima de 89 años, fue identificada como María Luisa Sotiyuo, quien fue encontrada sin vida por su hijo Jorge, de 65 años en su domicilio de la calle 16, entre 528 y 529.

Al ingresar en la casa, los asaltantes maniataron a la víctima, la golpearon y le robaron cerca de US$9000. La sospecha más fuerte de los investigadores es que la mujer no murió producto de golpes, sino como consecuencia de una descompensación originada por el ingreso de los delincuentes a su hogar.

Una vecina alertó al hijo de la víctima, luego de preocuparse porque la mujer no había abierto las persianas de su casa como lo hacía a diario. El familiar declaró que había estado con su madre la noche anterior y que fue a su casa a constatar que todo estuviera bien, sin embargo encontró el peor escenario.

La puerta no estaba forzada, pero estaba sin llave, algo que no era habitual. Al ingresar, el hombre encontró en el suelo el cuerpo de su madre y dio aviso al 911. Efectivos del Comando de Patrulla y personal médico del SAME se hicieron presentes en el domicilio y constataron que la mujer estaba fallecida.

Dentro de la vivienda se encontró un armario abierto donde se halló una caja de zapatos vacía en la que la jubilada guardaba sus ahorros , según relató el hijo.

Los investigadores buscan pistas que puedan orientar la pesquisa sobre el paradero de los delincuentes, quienes hasta el momento se encuentran prófugos. El fiscal Juan Menucci ordenó al personal de la comisaría N°11 de Ringuelet y a los detectives de Homicidios el análisis de las imágenes proporcionadas por las cámaras de seguridad de la zona, como así también en la recolección de testimonios de vecinos y testigos para poder identificar a los responsables.

De acuerdo con informes preliminares de la autopsia, la jubilada murió por un paro cardiorrespiratorio. Más allá de los golpes que hubiese recibido la víctima, la muerte de la mujer puede ser tratada como un homicidio en ocasión de robo. Hay antecedentes sobre investigaciones similares que fueron calificadas como asesinatos, incluso en la misma localidad platense donde ocurrió el mortal robo.

En 2013, por caso, la muerte por un infarto de una víctima de un asalto derivó en un expediente por homicidio en ocasión de robo en Tolosa, calificación decidida por el entonces fiscal Marcelo Romero, que hoy es el subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional, a cargo de Patricia Bullrich.

En esa localidad se había registrado un caso similar en 2008, con una víctima que se descompensó durante un robo y falleció dos meses después. Los asaltantes fueron condenados a penas de más de 10 años de prisión por homicidio.

Una condena parecida recibió una joven de 21 años en Córdoba, que acordó una pena de diez años de prisión en un juicio abreviado por su responsabilidad en la muerte de un hombre, que sufrió un infartó durante el robo de su vehículo.

Un caso similar en Ituzaingó

Jubilado muerto en Ituzaingó

Un hecho similar ocurrió en la localidad de Ituzaingó, donde un jubilado de 86 años fue hallado sin vida sentado en un sillón, luego de que un grupo de delincuentes ingresara a robar a su domicilio, ubicado en la calle Padre Mascardi al 1900 .

El asalto sucedió el 16 abril, pero se dio a conocer hace tan sólo tres días, luego de que apareciera un video captado por cámaras de seguridad de la zona, en el que se ve bajar a un grupo de delincuentes de un vehículo para cometer el robo.

En las imágenes se observaba un automóvil doblar en una esquina, donde se encuentra la vivienda de la víctima y luego detener su marcha para permitir el descenso de cinco personas que se cubrían la cabeza con capuchas. Luego, se veía al conductor volver iniciar la marcha.

Los vecinos alertaron del hecho a la policía mediante un llamado al 911. Cuando los efectivos llegaron al domicilio, el hombre identificado como Silvio Keropian se encontraba sentado en un sillón, ya sin vida.

En forma similar a lo que ocurrió en el episodio de Tolosa, fuentes judiciales aseguraron que no se encontraron signos de violencia en el cuerpo de la víctima y que murió como consecuencia de un infarto .

Al retirarse de la propiedad los ladrones dejaron la casa revuelta y se fueron sin cerrar la entrada principal. Las puertas no mostraban señales de haber sido forzadas, por lo que la justicia sospecha que fue la propia víctima quien les facilitó el acceso. No trascendió cuales fueron los objetos sustraídos de la vivienda. La investigación de este hecho está a cargo del fiscal Marcelo Tavolaro, de la UFI Nº1 de Ituzaingó.

LA NACION

