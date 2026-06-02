Una mujer discutió con su compañero de trabajo y le puso veneno para ratas en el mate como venganza: terminó intoxicado

Una insólita situación ocurrió en Córdoba. Una mujer de 46 años le puso veneno para ratas en el mate a su compañero de trabajo luego de que tuvieran una fuerte discusión. El hombre terminó con vómitos y diarrea, mientras que la mujer fue detenida.

Ocurrió el pasado jueves en la carnicería El Señor de los Novillos, donde los involucrados trabajan. El local está ubicado en la intersección de las calles Italia y Mitre, en Corral de Bustos Iffinger, una ciudad del departamento de Marcos Juárez. Aunque se desconocen los motivos detrás de la discusión, el medio local La Voz del Interior reportó que se trató de un problema laboral.

Tras aquel entredicho, la mujer habría quedado sola durante un tiempo en el sector donde se desposta el pollo, que estaba en las bateas. En aquel corto lapso de tiempo, las cámaras de seguridad captaron sus movimientos.

La carnicería El Señor de los Novillos Google Maps

Cerca de las 7, una cámara de seguridad registró a la mujer mientras caminaba con una bandeja de plástico y un balde. Al pasar junto a una mesada donde había un mate y un termo, se detuvo a observarlos durante varios segundos. Incluso, mientras continuaba su recorrido, se dio vuelta para seguir mirándolos.

Luego rodeó las bateas y dejó la bandeja y el balde sobre otra mesada. Durante ese trayecto, las imágenes muestran que llevaba un objeto en la mano. Minutos después, se acercó al lugar donde estaban las pertenencias de su compañero e introdujo ese elemento dentro del termo, para luego retomar sus tareas con normalidad.

Apenas unos segundos más tarde, volvió a pasar por la misma mesada y manipuló el termo con las manos, presuntamente para acelerar la disolución del raticida.

Intentó envenenar a su compañero de trabajo con raticida y quedó registrada en video

Fue luego de esta movida que su compañero volvió al trabajo y, tras unos mates, comenzó a sentirse mal. El hombre debió retirarse rápidamente del lugar, ya que sufrió diarrea y vómitos. Poco después, fue trasladado a un hospital cercano y estabilizado.

Quien realizó una denuncia por el hecho fue una mujer de 50 años, propietaria de la carnicería, tras haber descubierto el accionar de su empleada. El personal de la División de Investigaciones Criminales (DIC) realizó un allanamiento en la vivienda de la mujer en la calle Ecuador al 900, donde secuestraron un teléfono celular y veneno para ratas, reportó El Ciudadano. La agresora fue arrestada y acusada de lesiones leves por envenenamiento por la fiscalía de Corral de Bustos Iffinger.

Un hombre fue acusado de envenenar comida para matar a sus primos

Tal como publicó LA NACION, un empresario de 42 años fue detenido el pasado 9 de abril luego de ser acusado de envenenar comida y bebida que consumieron sus primos y socios en una compañía textil. La empresa es del partido bonaerense de Moreno y el objetivo era matarlos.

Una de las víctimas denunció ante la policía que él y su hermana sufrieron una intoxicación “por plomo en sangre y cromo en orina” después de haber almorzado en el comedor de la empresa.

“Al intentar verificar las cámaras de seguridad de la compañía, el denunciante constató que las filmaciones habían sido borradas, estableciéndose posteriormente por parte del técnico encargado del sistema que existieron cuatro pedidos distintos de reseteo”, dijeron calificadas fuentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Un empresario de 42 años fue acusado de envenenar con plomo la comida a sus primos y socios para quedarse con la compañía

Tras 45 días de investigación funcionarios de la UFI N°8 de Moreno-General Rodríguez y detectives de la policía bonaerense hicieron una inspección en la empresa, situada en la localidad de Paso del Rey, donde se secuestraron sustancias químicas, alimentos, computadoras y los DVRs de las cámaras de seguridad, informaron fuentes judiciales.

Luego, realizaron un allanamiento en la vivienda del sospechoso en el barrio porteño de Villa Devoto, donde se hallaron microscopios, ampollas, frascos, goteros y bidones con sustancias químicas, cuadernos con anotaciones “sugerentes”. Las dos víctimas son los socios mayoritarios de la empresa. El imputado es el tercer integrante de la sociedad empresarial.