Una pasajera que viajaba en uno de los ómnibus baleados contó la “pesadilla” que vivió: “Tírense al piso que nos están tiroteando”

Confusión y miedo se vivió en uno de los dos ómnibus atacados a tiros en la ruta 2, en plena noche, cuando una veintena de pasajeros volvía a Mar del Plata después de hacer un tour de compras en la ciudad de Buenos Aires. “Tírense al piso que nos están tiroteando”, contó una pasajera que se escuchó en el instante en que una seguidilla de disparos, que llegaron desde una camioneta blanca, impactaron contra la unidad. No hubo muertos.

Ya en el albergue de Castelli, adonde fueron derivados los pasajeros, que tampoco sufrieron heridas, Cintia hizo un relato pormenorizado de lo ocurrido. Esta mujer tildó como “una pesadilla” lo que le tocó vivir en ese colectivo de una de “las mejores empresas de Mar del Plata”, que fue impactado -según ella- por 45 tiros.

“Empezamos a escuchar ‘pa, pa, pa’. Ruidos que parecían del motor o del aire acondicionado. Entonces llamé a la dueña [de la empresa] que estaba abajo y le dije: ‘Mary, por qué no subís que hay ruidos en el motor’. Y escuchamos que se paró nuestro micro y ya no vimos más al que iba adelante. El nuestro se paró y nos pegaron el grito de abajo: ‘Tírense al piso que nos están tiroteando’”, narró en TN sobre el momento en que los ocupantes de esa camioneta, que todavía no fue hallada, atacaron el ómnibus.

“Había más chicas con miedo, que no sabían qué hacer”, remarcó Cintia, quien contó que el vehículo blanco desde el que recibieron los disparos, cerca de las 20 de ayer, los seguía desde Chascomús: tanto al colectivo en el que viajó ella, como al que venía unos metros antes.

“En el vidrio frontal de arriba hay un tiro y la señora que viajaba ahí, una comerciante de Mar del Plata, se despertó con el estruendo. No atravesó el vidrió porque, según nos dijeron los policías, era una pistola automática de bajo calibre”, indicó esta pasajera.

Uno de los tiros que impactaron en el colectivo PBA

La mujer reveló, además, que el ómnibus en que ella circulaba quedó detenido tras ser baleado, porque las detonaciones fueron al motor y “explotó el aceite” de la unidad, mientras que el otro colectivo pudo seguir hasta Castelli. Así también destacó el accionar de la Policía, que “en cinco minutos” llegó al lugar, y de los choferes.

La posible causa

Por otra parte, la mujer hipotetizó sobre las posibles causas de esta situación y se mostró convencida que formó parte de un ataque por un conflicto preexistente entre las empresas de traslado. “La intención no fue robarnos, la intención fue que el micro se detenga y que pase lo que le pasó a la empresa por la que nosotros viajamos. Es lo que pensamos y lo que hablamos con la Policía”, destacó.

Cintia habló entonces de una “interna muy grande” con otras compañías que trasladan pasajeros a hacer tours de compras a Buenos Aires, habló de una “mafia”, y defendió a la firma que ella eligió para llegar a la Capital. “La compañía por la que viajo yo es de una mujer que trabaja de esto hace más de 15 años. La verdad es que lo hace muy bien y yo creo que está molestando”, deslizó.

Así quedó uno de los colectivos baleados PBA

Incluso reveló que la dueña de la empresa tuvo “falsas denuncias antes” y que, por eso, le habrían secuestrado unidades en el barrio porteño de Flores. “Pobre la chica”, se lamentó y acotó: “El sistema de tour de compras en la pospandemia se hizo muy complejo. Tenemos que salir de acá, que pasar por la estación Dellepiane, allí tomarnos un transfer, ir a Flores. Lo hicieron bastante complejo. Hay compañías que lo cumplen y otras que no, esta compañía lo cumple perfecto”.

En este momento, la Justicia evalúa si se trató de un intento de robo o si realmente fue una agresión vinculada a una interna, a la vez que tratan de dar con las personas que atacaron los dos ómnibus. El fiscal a cargo es Jonatan Robert.