Una pasajera, una carga oculta y la pista sobre la ruta de destino de los teléfonos celulares robados

Cuando la valija pasó por el escáner, el personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) a cargo del control advirtió varios elementos que “por su forma, color y densidad”, podrían ser artículos electrónicos. La pasajera que había despachado la maleta y que tenía pensado viajar a su país natal, Perú, explicó que se trataban de tres teléfonos celulares. Pero mentía. Eran 26 iPhones usados, que estaban ocultos entre ropa de hombre y en medias.

El secuestro de los 26 teléfonos celulares, ocurrido el viernes 9 de este mes en el aeroparque metropolitano Jorge Newbery, abrió una línea investigativa que podría descubrir la ruta de destino de parte de los aparatos móviles robados en la Argentina.

Así surge de una resolución firmada en las últimas horas por el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky por la que procesó por el delito de contrabando a Margarita Vásquez Murayari, de 48 años. Se trata de la pasajera que había despachado la valija donde estaban ocultos los 26 teléfonos celulares.

“Teniendo en cuenta los elementos de prueba incorporados a la presente causa, no puede descartarse que Vásquez Murayari forme parte de una red delictiva vinculada al robo y hurto de teléfonos celulares en el país, para luego sacarlos al extranjero”, afirmó el magistrado en la resolución donde procesó sin prisión preventiva a la sospechosa.

Vásquez Murayari no llegó a subirse al avión de Latam que despegó hacia la ciudad de Santiago de Chile y que tenía como destino final la capital de Perú, Lima. En cambio, sus dos acompañantes, Ricardo Bustamante Dávila, a quien la mujer señaló como su sobrino, y Alexander Cerdán Carajulca, embarcaron sin problemas.

Rápido, la ciudadana peruana les explicó a los uniformados de la PSA que le habían entregado los aparatos móviles para ser utilizados como repuestos en Lima. También dijo que no tenía documentación respaldatoria.

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky

El lunes 12 de este mes fue indagada por el juez Aguinsky y por el fiscal en lo penal económico Jorge Dahl Rocha. En la audiencia, Vásquez Murayari dijo que su esposo y un sobrino son ingenieros en sistemas y se especializan en el servicio técnico de teléfonos del sistema operativo Android y que ella tiene en Perú un local que vende pantallas, baterías y cargadores.

“En mi país es más económico arreglar un celular, que comprar uno nuevo. Yo puedo importar más cantidad con un préstamo bancario para comprar en cantidades grandes los repuestos. Entonces, las compras de teléfonos iPhone llegaron a mi país como compra masiva el año pasado, pero no hay un servicio técnico grande, que pueda abastecer para el arreglo de esos teléfonos en la ciudad donde vivo, que es Chiclayo. Entonces, en coordinación con mi esposo, mi sobrino y yo acordamos que teníamos que conseguir teléfonos iPhone de segunda para que ellos aprendan a desarmar y armar un teléfono de esas características para poder ver si yo puedo comprar los repuestos nuevos y practicar en los teléfonos usados y así vender el producto nuevo y también la instalación o servicio técnico“, dijo la mujer al ser indagada, según el expediente, al que tuvo acceso LA NACION.

Entonces contó que viajó a Uruguay porque un sobrino había conseguido “26 iPhones de segunda”.

Una pasajera quiso viajar a Perú con 26 iPhones usados, algunos eran robados PSA

“Mi sobrino tiene la factura de los celulares de segunda que le vendieron, que también yo tengo la copia de la factura en mi móvil”, dijo para intentar exculparse.

Pero a partir de las pruebas reunidas por el juez Aguinsky, con la colaboración de detectives de la PSA y de especialistas de la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas de la Policía de la Ciudad, la coartada de la pasajera se derrumbó.

“La imputada acompañó a las actuaciones documentación tendiente a respaldar la compra de los celulares en cuestión, siendo que a simple vista se desprende que se trata de facturas emitidas en Perú durante el mes de enero de 2025, no coincidiendo ello con el relato de Vásquez Murayari en cuanto a que los mismos fueron comprados en Uruguay. Asimismo, de la verificación y aforo practicado el miércoles pasado se pudo corroborar que la mercadería detallada en aquellas facturas no se corresponde con la mercadería secuestrada.

Además, los investigadores pudieron establecer que seis de los iPhones secuestrados en el aeroparque el 9 de enero habían sido denunciados como robados o extraviados en la ciudad de Buenos Aires entre el 19 de diciembre pasado y el primer día de este año.

“En este sentido, teniendo en cuenta el corto período en que fueron denunciados como robados o extraviados los celulares secuestrados, permite construir la hipótesis de que su acopio fue consecuencia de una estrategia ilícita”, afirmó el juez Aguinsky en el momento de procesar a la pasajera peruana.

Vásquez Murayari llegó a la Argentina el 6 de enero. Registra otros tres ingresos anteriores, todos desde Uruguay, dos de los cuales coinciden con arribos de su sobrino, Bustamante Dávila, según consta en el expediente judicial.

“En este orden de ideas, es importante destacar la gran cantidad de cruces migratorios realizados por Bustamente Dávila a nuestro país y que en la valija donde fueron ocultados los celulares en cuestión se encontraron prendas de vestir masculina. Cabe recordar que Vásquez Murayari manifestó en ocasión de prestar declaración indagatoria que los celulares los recibió de su sobrino y que fue este quien los adquirió y quien, además, le envió a su celular las copias de las facturas comerciales antes mencionadas”, dijo el juez Aguinsky en la citada resolución.

Además, el magistrado sostuvo que la sospechosa no declaró la mercadería “habida cuenta de que seguramente tenía conocimiento de que los celulares que le habría entregado su sobrino provenían de una fuente ilícita; lo que resta por determinar, es cuál sería la razón que justifique la realización de un costoso periplo ‘turístico’ además de obtener un provecho económico a partir de la comercialización de los mismos en Perú en actividades por ahora no determinadas