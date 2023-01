Uno de los jóvenes agredidos en el boliche Boutique de Pinamar dijo que el ataque de los patovicas fue “salvaje”: “Me abrieron la cabeza en tres lugares”

escuchar

Golpes de puño y patadas quedaron registrados en las cámaras de seguridad del boliche Boutique de Pinamar, en imágenes que se conocieron después que tres jóvenes denunciaran que los patovicas del lugar los agredieran sin motivo. Una de las víctimas, Federico Forti, de 24 años y oriundo de Quilmes, contó esta mañana cómo se desató la situación y aseguró que el ataque fue “salvaje”. Asimismo, detalló que “le abrieron la cabeza en tres lugares diferentes”. Tanto él como sus amigos Nicolás y Matías, que son hermanos, quedaron internados una noche.

Esta mañana Forti narró que los tres llegaron al boliche alrededor de las 4 de la mañana con entradas previas que habían comprado unas horas antes. “La idea era salir a bailar, algo tranquilo. Cuando llegamos nos dijeron que no podíamos ingresar. Nosotros pedimos que nos devolvieran el dinero y nos retirábamos sin ningún problema, no era algo de vida o muerte entrar. Había otras personas, no sé si con el mismo inconveniente. Nosotros somos mayores de edad, teníamos entradas, no teníamos ninguna necesidad de forzar el ingreso, pero otra gente lo forzó”, indicó el joven sobre cómo se inició todo.

Después detalló que los patovicas de la entrada, que eran seis, salieron a correr a quienes habían entrado al local sin autorización. “Nosotros quedamos en el medio y no quedó nadie e ingresamos caminando, teníamos nuestras entradas. De la nada nos atacó la gente de seguridad por atrás. A mí me agarraron del cuello de atrás y me empezaron a pegar sin motivo alguno porque yo no me estaba resistiendo. Primero me tiraron al piso. Cuando me logré levantar, empezaron a pegarme. Me abrieron la cabeza en tres lugares diferentes, a otro amigo lo asfixiaron. Ya tirado en el piso fueron, le pegaron y le abrieron la ceja. La violencia fue total”, aseveró en Radio AM 990.

Dijo incluso que uno de los hombres de seguridad lo invitó a pelear cuando él ya estaba ubicado en un costado porque sangraba. “Estaba parado tranquilo y la persona me sigue incitando a pelear”, relató Forti, quien manifestó también que los patovicas fueron “agresivos” con sus amigos, su novia y su hermana. Además, indicó que no había mujeres que realizaran la prevención, sino que todos los miembros del personal eran hombres.

“Nos quedamos tranquilos, nos quedamos a un costado ya golpeados”, expresó el joven, quien comentó que él pidió que ingresara personal de la Policía y del SAME para atenderlos, pero que desde el boliche se resistieron. Asimismo, denunció mal accionar del personal de Caballería que custodiaba el local bailable. “No podía ingresar el SAME porque decían que la ambulancia no entraba. Yo quería aunque sea que me viniera a revisar alguien la cabeza porque no me dejaba de sangrar”, indicó.

En tanto, reveló que sale a bailar desde los 18 años y reflexionó: “Jamás vi una cosa así, algo semejante, donde personal de seguridad maltrate chicos que van a pasar la noche. Nunca me tocó verlo, lo que nos hicieron es salvaje”.

Interviene en la investigación por lesiones la UFI Nº5 de Pinamar.

