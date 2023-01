En Pinamar: un grupo de jóvenes denunció que patovicas de un boliche los atacaron a golpes y patadas

escuchar

En las últimas horas, se hicieron virales las imágenes de un tumulto en las afueras de un reconocido boliche de Pinamar. Al menos tres jóvenes denunciaron que patovicas de la discoteca Boutique los tomaron a golpes de puño y patadas cuando los hombres querían ingresar al predio a pasar la noche. “¿Por qué salieron a pegarles?”, se preguntaba hoy la madre de dos de las víctimas. Los heridos tuvieron que pasar un día internados en un centro de salud de esa ciudad balnearia para los respectivos controles médicos.

En el registro fílmico que tomaron algunos testigos de lo ocurrido ayer por la madrugada se puede observar que un par de los agredidos tiene cortes en la cara y en la cabeza. Roxana Agnoli, mamá de Nicolás y Matías, dos de los jóvenes golpeados, y madrina de Federico, el otro chico violentado, contó que los hombres, de entre 18 y 22 años, se acercaron a las 4.05 a la puerta de Boutique, en el cruce de la avenida Del Mar y Guerrero, para ingresar.

Un grupo de jóvenes denunció que patovicas de un boliche los atacaron a golpes y patadas

“Algunos tenían su entrada física y otros de manera virtual con el código QR”, contó la mujer en diálogo con Crónica TV, y prosiguió: “Les dijeron que no podían entrar porque había una ley que dice que después de las 4 no se puede acceder al boliche, aunque eso no lo decía en ninguna parte de la entrada”. Según relató Agnoli, los jóvenes pidieron hablar con un responsable de la discoteca para que, al menos, le devolvieran el dinero. “Pero no hubo caso. Se descontrolaron”, contó.

En un determinado momento, la situación, que parecía repetirse con otros jóvenes que también querían ingresar, se desmadró. “A los patovicas se les salió todo de control con toda la gente. Ahí fue cuando mis hijos fueron golpeados. A uno lo agarraron del cuello. Incluso, sintió como que hasta le pusieron un tipo de mordaza en la boca”, relató la mujer.

Agnoli contó que al otro de sus hijos lo tiraron al piso, lo golpearon contra una valla y le pegaron patadas. “Ayer hicimos la denuncia en la comisaría de Pinamar”, dijo la mujer luego de que sus hijos y su sobrino Federico, de 18 años - quien recibió varios golpes en su cabeza con un handy por lo que los médicos debieron hacerle ocho puntos de sutura - fueran llevados por el SAME a un centro de salud local debido a las heridas que habían sufrido.

“No aprendemos más”, repetía la mujer, indignada. “No quiero que se vuelva a repetir. No sé si esos golpes podrían haberlos dejado seco en el piso”, agregó la allegada de las víctimas, consternada. Según pudo saber LA NACION, interviene en la investigación por lesiones la UFI N.º 5 de Pinamar.

LA NACION