Uno de los narcos prófugos por el triple crimen aprovechó los beneficios de la puerta giratoria judicial

El fiscal de La Matanza, Carlos Adrián Arribas indicó que la hipótesis más firme sobre que los asesinatos de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez indica que el triple crimen estuvo motivado “por un robo de droga”.

“El móvil incorporado y sobre el que ahora estamos incorporando pruebas sería por un robo de droga”, expresó el representante del Ministerio Público en la puerta del Centro de Monitoreo de las cámaras de seguridad del Gobierno porteño, en Chacarita.

El fiscal Arribas brindó nuevos detalles sobre la causa del triple crimen

Al mismo tiempo que fiscal revisaba las imágenes de las cámaras de seguridad, los efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza allanaron una vivienda de dos plantas en Parque Chacabuco para tratar de apresar a uno de los tres prófugos buscados por los tres femicidios.

Este acusado fue identificado por fuentes judiciales como Alex Roger Ydone Castillo, el traficante de drogas peruano, imputado como presunto coautor de los femicidios de Brenda, Morena y Lara.

Según fuentes oficiales, Ydone Castillo debía estar preso cuando, hace tres semanas, las tres jóvenes fueron asesinadas en una casa de Florencio Varela.

El fiscal pidió que se emitan dos nuevas búsquedas y capturas internacionales contra David Gustavo Morales Huamani y Manuel David Valverde Rodríguez en la causa por el triple crimen de Florencio Varela Policía bonaerense

Desde 2006 a la actualidad, Ydone Castillo gozó de los beneficios de la puerta giratoria judicial. Hace 19 años, fue apresado por vender drogas. Recuperó la libertad y, en 2012, fue detenido nuevamente por el mismo delito.

Apresado otra vez en febrero de 2020, fue liberado tres meses después, durante la pandemia de coronavirus. Figuró en el listado de 4500 presos de distintas cárceles del país, beneficiados por libertades anticipadas concedidas por cuestiones humanitarias y para evitar los contagios del Covid-19 en un ambiente confinado como un penal.

Con un pedido de extradición de la Justicia de Perú, cuando los efectivos de la Policía Federal fueron a buscarlo en 2022, no lo encontraron.

Tampoco lo hallaron los detectives de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de La Matanza cuando, en las últimas horas, fueron a detenerlo en su casa de Saraza al 1500, en Parque Chacabuco.

Dicho allanamiento fue ordenado por el fiscal Arribas, luego de una revisión de las imágenes de las cámaras de seguridad en el Centro de Monitoreo del Gobierno porteño, en Chacarita.

Allí los investigadores del triple homicidio hallaron una imagen en la que se observó a Ydone Castillo cuando ingresaba en la vivienda de dos plantas situada en Parque Chacabuco.

El recorrido del vehículo que llevó a las tres jóvenes de La Matanza hacia Florencio Varela donde fueron halladas muertas

A pesar que tenía cinco causas penales abiertas en la Justicia peruana y tres procesos en la Argentina, durante la cuarentena por la pandemia de Covid-19, la Cámara de Casación Federal le concedió la prisión domiciliaria. Nunca regresó a la cárcel.

Hace tres semanas volvió a aparecer en la mira de los investigadores argentinos cuando quedó grabado por una cámara de seguridad de Florencio Varela en el momento que comandaba un Volkswagen Fox blanco con techo negro, patente NAG - 813, en la denominada caravana de la muerte, de la que también formaba parte la Chevrolet Tracker blanca en la que Brenda, Morena y Lara eran trasladadas al lugar en el que las mataron.

“Ese martes [por el 23 de septiembre] a la noche Alex me pidió que lo acompañara a dejar el auto a Quilmes. Volviendo yo lo senté y le dije que me contara que es lo qué estaba pasando. Él me dijo que había comprado droga, no sé cuánto, pero varios kilos, que compraron en conjunto con otros, mucha más droga) y me contó que dos días antes del hecho [del triple crimen]se habían robado la mercadería,casi 400 kilos de drogay me dijo ‘perdí plata’. Entonces me siguió contando que el 19 [de septiembre], en realidad,no iban a lastimar a las tres chicas, sino que era a un tipo al que lo iban a apretar para sacarle información de donde estaba la droga”, dijo en su indagatoria Florencia Ibáñez, la joven que tenía una relación amorosa con Alex y que viajaban en el Fox blanco.

Según consta en el expediente, dicho vehículo figuraba a nombre de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los nueve detenidos, nacido en Huancayo, Perú. Pero, aparentemente, el verdadero dueño sería Ydone Castillo y lo usaba para distribuir drogas.

Tanto el Volkswagen Fox, como un Chevrolet Cruze blanco fueron grabados por cámaras de seguridad de Villa Domínico, partido de Avellaneda y de Quilmes, el 18 de septiembre, un día antes de los femicidios. En una de esas imágenes quedaron registrados los sospechosos en un local de comida peruana, en la colectora del Acceso Sudeste, en lo que habría sido una reunión para planificar el triple crimen.