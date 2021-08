Vendió un auto, el comprador le reclamó porque no funcionaba y los mató de una puñalada en el corazón

Vendió su auto a un vecino, pero al parecer el rodado no funcionaba o no lo hacía tan bien. El joven comprador le fue a reclamar que le devolviera el dinero y la discusión no terminó bien: quien adquirió el vehículo apuñaló al otro hombre. El ataque fue directo al corazón. El comerciante no pudo resistir y murió en un hospital de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

El trágico episodio ocurrió el sábado a la mañana en la puerta de una vivienda ubicada en la esquina de las calles Víctor Hugo y Urquiza de esa localidad. Allí vivía en la víctima del ataque, identificada por la policía como Domiciano Isolini, de 50 años.

Voceros policiales informaron a Télam que en ese lugar se presentó un joven de 20 años quien le había comprado un automóvil Chevrolet Corsa a Isolini y le fue a reclamar que le devolviera el dinero porque el vehículo no funcionaba.

De acuerdo a las fuentes, el vendedor se negó devolver el importe. Fue entonces que el joven sacó un cuchillo y le propinó a Isolini una puñalada a la altura del corazón. Inmediatamente, el agresor emprendió la huida.

Isolini fue trasladado de urgencia y en grave estado a un hospital cercano en un vehículo particular, pero pese a las maniobras de reanimación finalmente falleció como consecuencia de la herida de arma blanca.

En tanto, efectivos de la comisaría 1.ª de General Rodríguez iniciaron las actuaciones por el crimen y preservaron la escena hasta la llegada de los peritos de la Policía Científica.

Poco después, fue aprehendido el sospechoso del homicidio en Víctor Hugo y Caporales, a tan solo una cuadra de la casa de la víctima.

El joven será indagado en las próximas horas por la fiscal Gabriela Urrutia, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada (UFI) N.º 10 de esa ciudad bonaerense por el delito de homicidio agravado.

LA NACION