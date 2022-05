Viajó a España con su familia, lo denunciaron por abuso y huyó a la Argentina: su pareja se suicidó y sus hijos quedaron varados

La denuncia por abuso sexual contra un mendocino que había viajado a España junto a su familia desencadenó una serie de trágicos eventos que tomaron trascendencia pública en las últimas horas. Para eludir a la Justicia, el hombre volvió a la Argentina y apenas un día después su pareja se suicidó. De esta forma, los dos hijos de ambos y los tres de la mujer quedaron varados en el país europeo, mientras que el acusado fue detenido ayer e imputado por la presunta violación.

Según Diario Uno, la pareja, compuesta por Diego Daligheri y Micaela Romero, había decidido rehacer su vida lejos de Mendoza y para ello se trasladó a la ciudad de Zaragoza a mediados de febrero. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando la hija mayor de la mujer le contó a su madre que había sido abusada sexualmente por su padrastro.

De acuerdo con las primeras informaciones, otros familiares tomaron conocimiento de lo ocurrido al poco tiempo y frente a esta situación el hombre viajó de regreso a la Argentina, mientras que en España quedaron los cinco menores a cargo de su madre. Sin embargo, el pasado miércoles 18 de mayo, apenas un día después de la llegada del mendocino al país, Micaela se suicidó en una plaza cercana al departamento donde vivían, consingó MDZ Online.

“Hablé esa mañana con ella, estaba desencajada. Le dije que se tranquilizara, pero no entendía lo que me decía. Me contó que el esposo se había escapado tras la denuncia. Después nos mensajeamos y me puso ‘perdoname, papi’”, relató el padre de la mujer en dialogo con Radio Nihuil.

Producto del suicido de su madre, los hijos de la pareja -de 17,16,11,7 y 5 años- quedaron varados en Zaragoza y debieron ser trasladados a la casa de parientes lejanos, al no poder valerse por sí mismos ni contar con medios para regresar a la Argentina. Según medios locales, la familia pide la repatriación de los menores y por estas horas se encuentran a la espera de nuevas medidas tutelares. La resolución del caso involcura a Migraciones, la Embajada, la Justicia y también a legisladores de Mendoza que trabajan para traer de vuelta a la provincia a los cinco hermanos.

Paralelamente, el fiscal de Delitos Sexuales Gustavo Stroppiana inició el lunes una investigación con relación a la presunta violación por parte de Daligheri a su hijastra de 17 años, situación que se habría dado cuando ella era una niña. En ese contexto, el Ministerio Público determinó en un primer momento prohibirle al sospechoso la salida del país. No obstante, ante los avances de la causa y el potencial riesgo de fuga del hombre, la Justicia ordenó este jueves su detetención e imputación por el delito de abuso sexual.