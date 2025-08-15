Video: así fue el crimen a sangre fría de una mujer dentro de su auto y delante de su hijo de 12 años

En las últimas horas se difundieron nuevas imágenes relacionadas con el brutal asesinato de una mujer en su propia auto delante de su hijo de 12 años a plena luz del día en la ciudad bonaerense Villa Luzuriaga, La Matanza.

En los videos, reproducidos por LN+, se puede ver qué pasó antes del crimen, que ocurrió cuando la conductora se encontraba estacionada entre las calles Miró y Juan Florio.

Asi mataron a una mujer para robarle el auto

Las cámaras de seguridad de una casa vecina registran cómo los delincuentes se acercan al auto a pie, y escapan corriendo luego de que uno de ellos le disparara a quemarropa.

Las cámaras de seguridad captaron a los sospechosos

Otras imágenes muestran a uno de ellos junto a sus cómplices, minutos después del ataque en la caja de un supermercado chino con una botella de agua en una mano y con un celular en la otra.

La fuga de los delincuentes después del homicidio

Según informó LN+, la Policía detuvo a dos sospechosos. La habrían asesinado de un balazo con una pistola calibre 380 que ya fue secuestrada.

El testimonio de una vecina

“Estaba acostada y escuché el tiro y los gritos. Me levanté para ver lo que estaba pasando y veo gente alrededor del auto. Fue a las seis de la tarde. La Policía llegó más o menos 20 minutos después. La ambulancia nunca llegó. Uno de los vecinos tuvo que llevarla en su camioneta. Tuvieron que cortar el cinturón de seguridad para poder sacarla del auto. El hijo estaba muy mal y alterado, los vecinos trataron de calmarlo”, relató Analía, una de las vecinas del barrio.

“La zona es muy insegura. Salís y no sabes si volvés”, concluyó.