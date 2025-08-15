Otra vez el horror en La Matanza: mataron a una mujer delante de su hijo de 12 años

Rita Suárez estacionó su Renault Sandero y esperó. Había llegado con tiempo. Su hija de 18 años terminaba la clase de canto a las 18.30. Faltaban 15 minutos. Estaba acompañada por su hijo de 12, que estaba sentado en el asiento del lado del acompañante. De pronto, mientras esperaban a la joven, fueron sorprendidos por tres delincuentes. Querían robar el vehículo. Uno de los ladrones, sin mediar palabra, disparó. Poco después, la mujer moría. Fue asesinada a sangre fría delante del niño.

La fuga de los delincuentes después del homicidio

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El homicidio ocurrió ayer a la tarde en Villa Luzuriaga. Se trató del segundo asesinato en La Matanza en 24 horas.

El día anterior motochorros mataron a balazos a una joven de 23 años cuando intentaron robarle la moto en González Catán.

Según las estadísticas oficiales, La Matanza es el distrito más violento del territorio bonaerense. Las cifras oficiales indicaron que durante 2024 fueron asesinadas 155 personas. Dicha estadística reveló que, en el último año, hubo 11 víctimas más de homicidios que en 2023, cuando mataron a 144 personas.

De acuerdo con el estudio realizado por el Ministerio Público provincial, en 2024 fueron asesinadas 848 personas en territorio bonaerense. El 17,3 % de esas víctimas correspondió a asesinatos ocurridos en el partido de La Matanza. En dicho distrito también se registró la mayor tasa de homicidios de la provincia: 8,11 asesinatos por cada 100.000 habitantes.

Además de los homicidios, en La Matanza recrudecieron los robos de vehículos. Durante el último año de los 55.000 robos de vehículos en la provincia de Buenos Aires, 33.000 de esos robos fueron a mano armada.

Sánchez tenía 47 años. Fue sorprendida por los ladrones en Miró y Florio, en Villa Luzuriaga. Tras el disparo, los ladrones escaparon sin robar nada. Parte de la huida quedó registrada por distintas cámaras de seguridad.

La investigación del crimen quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, que contó con la colaboración de detectives de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Obviamente, el niño no pudo declarar porque estaba en estado de shock, pero llegó a decirle al personal policial que llegó a la escena del homicidio que los delincuentes dispararon sin decir nada", dijeron a LA NACION fuentes judiciales.

Según la reconstrucción que pudieron hacer los detectives policiales y judiciales, cuando la víctima y su hijo esperaban a que terminara la clase de canto, llegaron los delincuentes. Dos se pusieron del lado de la puerta de la conductora y el tercero, en la puerta del acompañante.

“Uno de los ladrones quiso abrir la puerta del auto, pero sin decir nada disparó. La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica de San Justo, donde finalmente falleció”, explicaron las fuentes judiciales.

Los delincuentes fueron rápidamente identificados. La pista surgió a partir de una compra que realizaron en un supermercado chino.

Las cámaras de seguridad captaron a los sospechosos

“Uno de los sospechosos pagó la compra de una botella de agua mineral con una billetera virtual, situación que permitió ser identificado”, dijeron fuentes policiales y judiciales.

El delincuente, según la información obtenida en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) tenía declarado como domicilio un inmueble en Rafael Castillo, en La Matanza. La policía bonaerense hizo un allanamiento, pero con resultado negativo.

A partir del análisis de las filmaciones de distintas cámaras de seguridad se determinó que después de la compra en el supermercado chino, los delincuentes se dirigieron a una agencia de remises, donde pidieron un auto. El viaje también fue pagado con una billetera virtual.

“El chofer reconoció a uno de los pasajeros. Tras la información aportada de donde terminó el viaje, los detectives policiales se dirigieron al domicilio en cuestión. En ese momento, el sospechoso, al ver a los uniformados, intentó escapar. Pero fue detenido. Estaba vestido con la misma ropa que utilizó durante el intento de robo y homicidio”, dijeron fuentes del caso.

El personal policial secuestró una pistola, un cargador con ocho municiones y la ropa que vestía el sospechoso en el momento en que mataron a la víctima.

Poco después se identificó a los otros dos delincuentes, pero como se trataban de menores de edad, el fiscal Arribas declinó la competencia y la causa quedó a cargo de una fiscalía del fuero de responsabilidad penal juvenil de La Matanza.

Como se dijo, el homicidio de Suárez ocurrió 24 horas después de otro crimen a sangre fría. Anteayer fue asesinada a balazos a Esmeralda Bustamante, de 23 años. La hermana de la víctima, una joven oficial de la policía bonaerense, terminó gravemente herida durante el ataque de motochorros.