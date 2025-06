Video: el accidente que protagonizó la jueza Makintach en un móvil de TV

La jueza Julieta Makintach, recientemente apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona, se vio envuelta en un incidente mientras era entrevistada por un móvil de televisión. El hecho ocurrió cuando, al bajarse de su automóvil, la magistrada olvidó activar el freno de mano, lo que provocó que el vehículo se desplazara hacia atrás y chocara contra un cesto de basura y contra otro vehículo.

¿Cómo fue el incidente?

Las imágenes del accidente, captadas por las cámaras de América TV, muestran al periodista mientras se acerca a Makintach para solicitar una declaración.

“Julieta, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Puede ser un minuto? Queremos saber cómo estás. ¿Puede ser?”, preguntó el cronista, mientras la jueza intentaba evitar ser grabada. Ante la insistencia del periodista, Makintach finalmente respondió: “No, apagame la cámara, te pido por favor. No, les pido por favor”.

La jueza Makintach

Mientras la jueza de 47 años intentaba no ser grabada, su auto comenzó a moverse hacia atrás debido a la falta del freno de mano. En la secuencia, se escucha al periodista advertir: “Uy cuidado, cuidado. Cuidado la puerta”. El auto impactó primero contra un árbol y luego contra un cesto de basura. “No, no. Este daño lo van a pagar ustedes”, recriminó la jueza al equipo de televisión.

Ante la situación, el periodista le exigió a Makintach que activara el freno de mano. Finalmente, fue el camarógrafo quien logró detener el vehículo. “No puedo, no puedo. No, no. Estoy en colapso. Por favor, les pido. Les pido humanidad”, se justificó la jueza antes de que el equipo de televisión decidiera retirarse del lugar.

¿Qué dijo el dueño del auto chocado?

Según informó Fernando, el camarógrafo que se encontraba allí, se acercó al dueño del auto chocado luego del incidente y le preguntó si tenía su auto estacionado ahí. El señor se sorprendió y le dijo que sí, que se había dado cuenta. “Lástima que no tengo imágenes sobre lo acontecido, no sé a quién culpar”, aseveró.

El dueño del auto chocado le dijo al periodista que no lo podía creer y que era la segunda vez que le pasaba con la jueza. La vez anterior tenía un rayón el auto e intuía que podía ser de la vecina.

¿Por qué Makintach fue apartada del caso Maradona?

Una semana antes del incidente, Makintach fue apartada del juicio por la muerte de Diego Maradona debido a su participación en la producción de una miniserie documental sobre el caso, titulada Justicia Divina. El proyecto incluía grabaciones no autorizadas y comprometía la objetividad del proceso judicial.

La Suprema Corte bonaerense suspendió a Makintach por 90 días Ricardo Pristupluk

El apartamiento de Makintach llevó a la suspensión y posterior anulación del juicio. El Tribunal consideró que su implicación perjudicaba tanto a las defensas como a las partes acusadoras. Como consecuencia, se deberá conformar un nuevo tribunal, lo que probablemente retrase el inicio del nuevo juicio hasta finales de 2025 o inicios de 2026.

¿Qué medidas se tomaron contra Makintach?

La Suprema Corte bonaerense suspendió a Makintach por 90 días y remitió el caso al procurador general para evaluar la posibilidad de iniciar un juicio político. Asimismo, se interrumpieron sus actividades en la Universidad Austral, donde impartía clases de Derecho Penal.