1 de febrero de 2020 • 18:08

El equipo de rugby Los Espartanos, compuesto por presos, grabó un mensaje dedicado a la familia de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en Villa Gesell. Los jugadores también dedicaron unas palabras al mundo del rugby y a los acusados por el homicidio de Fernando.

"Le damos el pésame a la familia de Fernando, todos los días pedimos por él", dice el capitán de Los Espartanos al comienzo del video.

Después, el equipo habla de la relación entre rugby y violencia. "Nosotros éramos los más violentos de la sociedad. No conocíamos el rugby. Y ahora tenemos todos los valores inculcados, y una nueva vida para cada uno de nosotros", dice uno de los jugadores.

"Gracias a esos valores, el rugby nos enseñó a decirle no a la violencia. El rugby no es el problema, es parte de la solución", indicaron Los Espartanos.

Por otro lado, el equipo habló del problema del alcohol y su relación con la violencia. "Nosotros aprendimos que no necesitamos tomar alcohol para poder divertirnos. Me gustaría que en todos los tercer tiempo no haya más alcohol, y que podamos divertirnos como nos tenemos que divertir".

Y también dejaron un mensaje para los acusados por el homicidio de Fernando: "Nosotros nos cansamos de tener errores, pero el rugby da una segunda oportunidad. Esto es Esparta y esta es su casa. Están invitados para ser parte de nuestro equipo".