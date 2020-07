Video: un niño de cinco años defendió a su madre durante un asalto en Córdoba

Un nene de cinco años le pegó a un ladrón para defender a su mamá de un robo Crédito: Youtube

Un nene de cinco años le pegó a un ladrón para defender a su mamá de un robo. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad instalada en la casa a dónde se dirigía la mujer con su hijo.

Un delincuente sorprendió a la mujer e intentó robarle el celular. Mientras la víctima pedía auxilio, su hijo de cinco años comenzó a pegarle al ladrón en la espalda. Ocurrió el domingo al mediodía en barrio Vélez Sársfield de la ciudad de Córdoba.

La víctima, Analía Lazarec, habló con medios locales y contó que no se percató de que su hijo la ayudó de esa manera hasta que analizaron las cámaras de seguridad. "Salía con mi hijo a la casa de una vecina. Mi marido estaba adentro con otro hijo. Un persona me dijo 'dame el celular'. Me agarró y me metió la mano en el bolsillo. Me dijo que me iba a pegar un tiro aunque vi que no tenía arma. Así que empecé a gritar", relató la mujer.

Según precisó, es la tercera vez que su pequeño hijo presencia un robo en la zona. "Él quiso defenderse y defenderme. Después se abrió la reja y mi marido salió a correrlo, pero no lo pudo alcanzar", dijo.

Fueron los vecinos y su marido los que salieron a tiempo para ayudar a la víctima, pero el ladrón pudo huir. "La policía me dijo que como no me alcanzó a robar, no pueden hacer nada. Nos sentimos en tierra de nadie", lamentó otra víctima más de la inseguridad.