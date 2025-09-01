LA NACION

Video: tenía 15 años, salió con un amigo y su familia denuncia que lo asesinó adentro del boliche

Camilo Valenzi murió en el boliche Club XXI, en Quilmes, al sur de la provincia de Buenos Aires; su hermana Soledad aseguró ante un móvil de LN+ que “el asesino era amigo de mi hermano”

Camilo Valenzi, el joven de 15 años asesinado en Quilmes
En Quilmes, al sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la avenida Calchaquí 4340, está el boliche Club XXI. En el interior del lugar, el sábado por la noche, Camilo Valenzi, de 15 años, se desplomó. Tras agonizar durante poco más de media hora, falleció. En diálogo con un móvil de LN+, su hermana aseguró que el asesino se llama Dylan y era amigo de Camilo.

Soledad, la hermana de Camilo en dialogo con LN+
Adentro del boliche, Dylan le empezó a pegar cachetadas en la cabeza. Mi hermano le decía que pare, pero él siguió”, reconstruyó Soledad a partir de testimonios que varios testigos le acercaron. Sobre el presunto asesino, la hermana del joven fallecido comentó: “Él es mayor de edad. Nosotros lo conocíamos bien porque solía venir a comer a casa”.

En su relato, Soledad aseguró que la policía se acercó hasta el domicilio familiar a las diez de la mañana, “pero mi hermano ya estaba muerto desde las cinco”. Luego de sacar su cuerpo, varias personas ayudaron a trasladar a Camilo hacia una ambulancia privada, apostada en la puerta de Club XXI.

Camilo Valenzi, el joven de 15 años asesinado en Quilmes
La investigación del caso está a cargo del fiscal Jorge Saizar, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 de Quilmes.

“Tuvo tres infartos y la ambulancia del SAME se negó a atenderlo”, detalló la hermana del joven muerto. “Lo único que pedimos es que se haga justicia y cierren el boliche”, concluyó Soledad.

