Salta: el chofer personal de un intendente atropelló y mató a un niño de cinco años

Un niño de cinco años murió este domingo por la noche en la ciudad salteña de La Merced, tras ser embestido por una camioneta Ford Ranger que manejaba el chofer personal del intendente local, Javier Wayar. El pequeño se desplazaba en bicicleta cuando fue arrollado por el vehículo. Al volante estaba José Miguel Plaza, de 39 años. Pese a ser trasladado rápidamente al hospital Materno Infantil de la capital provincial, el menor falleció horas más tarde.

El siniestro vial se registró cerca de las 20.40 sobre la avenida principal, frente a la plaza San Martín, un sector de alta circulación, según reconstruyó Nuevo Diario Salta. Tras el impacto, el niño fue asistido de urgencia y derivado en código rojo, pero los médicos no pudieron contrarrestar la gravedad de las lesiones.

La muerte del menor se produjo en la intersección de avenida Hipólito Yrigoyen y General Güemes

Tras el hecho, el padre del menor reaccionó contra Plaza, quien quedó detenido en la comisaría de la localidad de Cerrillos, imputado como autor del delito de homicidio culposo por conducción imprudente, según señaló El Tribuno.

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por la defensa oficial y manifestó su voluntad de no prestar declaración. Además, confirmó que se desempeña laboralmente para Javier Wayar, el intendente de esa localidad.

Vecinos indignados se acercaron al Municipio luego del siniestro vial

Por su parte, el fiscal Penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Santiago López Soto, solicitó al Juzgado de Garantías que el imputado permanezca detenido mientras se llevan adelante diversas medidas dispuestas para el esclarecimiento del hecho.

Según El Tribuno, testigos del siniestro vial señalaron que la camioneta circulaba a gran velocidad al momento del impacto. Minutos después, la tensión comenzó a escalar entre los vecinos, quienes se dirigieron hacia el edificio de la Municipalidad y reclamaron la dimisión de Wayar.

Qué dijo el intendente de La Merced

En declaraciones a medios locales, Javier Wayar pidió que “el caso no se utilice con fines políticos” y compartió un comunicado oficial. “Quiero dirigirme a toda la comunidad de La Merced en un momento de profundo dolor. A raíz de un hecho trágico de público conocimiento que nos golpea como sociedad: la pérdida de la vida de un niño de tan solo 5 años. Pudo haber sido mi hijo. No existen palabras que alcancen para describir una pérdida de esta magnitud”, manifestó el funcionario.

Wayar se pronunció luego del fatídico desenlace

Consultado sobre la Ford Ranger, Wayar afirmó haber radicado una denuncia por la sustracción de la camioneta sin su consentimiento, informó El Tribuno.

Según explicó el funcionario, el conductor implicado es una persona de su confianza, a quien conoce desde hace años. “No es un familiar, pero sí alguien a quien he acompañado a lo largo de su vida, brindándole oportunidades y apoyo. Sin embargo, esto no modifica en absoluto mi responsabilidad institucional”, sostuvo.

Vecinos de La Merced convocaron a una misa en memoria del niño de 5 años

En consonancia, el jefe comunal pidió que la Justicia actúe sin titubeos y aseveró: “Quiero ser claro y firme: le pido a la Justicia que actúe con el mayor rigor de la ley. Confío plenamente en su accionar. Nadie está por encima de la ley”. La despedida de Tomás se realizó este martes, en medio de una fuerte conmoción social y reclamos de justicia.