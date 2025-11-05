Video: una avioneta narco se estrelló en Salta con 140 kilos de cocaína

Este martes a las seis de la tarde en Rosario de la Frontera, al sur de la provincia de Salta, una avioneta narco procedente de Bolivia se estrelló contra un campo en la localidad de Antillas. La aeronave transportaba 140 kilos de cocaína. Por el hecho, hay dos detenidos.

LN+: asi fue la caida de un narco avion en Salta

En las imágenes transmitidas por LN+ se puede ver cómo la avioneta se precipita a toda velocidad, sin chances de remontar vuelo. Por la colisión no hubo que lamentar víctimas fatales ni heridos, ya que la aeronave cayó sobre la vegetación.

A pocos metros de la colisión se encontraba estacionado el vehículo de apoyo de los narcotraficantes, que apareció completamente incendiado.

El auto de apoyo de la avioneta, completamente incendiado

En el lugar trabajan de manera conjunta personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Policía de la Provincia de Salta y Gendarmería Nacional. La investigaciones judiciales están encabezadas por el fiscal general, Eduardo Villalba junto a la fiscal auxiliar, Florencia Altamirano.