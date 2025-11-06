Villa del Parque: un jubilado atacó a una joven por estacionar el auto frente a su casa

Un jubilado de 80 años agredió brutalmente a una joven de 23 luego de que ella estacionara su Volkswagen Golf frente a su casa, en el barrio porteño de Villa del Parque. El hombre, visiblemente alterado, la insultó y le pegó una trompada con sus llaves en la boca, provocándole un corte que le hizo sangrar. La secuencia quedó registrada en un video y terminó con la detención del agresor, quien fue trasladado a un hospital por su estado de nerviosismo antes de quedar bajo custodia policial.

Agresión jubilado 1

El violento incidente ocurrió el miércoles alrededor de las 16.30, cuando Agustina, la víctima, dejó su vehículo frente al domicilio del jubilado para ir al gimnasio. En ese momento, el hombre salió de su domicilio para sacar la basura y, al advertir el auto detenido frente a su domicilio, comenzó a increparla con insultos y golpes al vehículo. “¿Qué hacés? ¡Le pegaste una patada a mi auto! ¿Qué hacés? ¡Te estoy filmando!”, se escucha decir a la joven en las imágenes difundidas, mientras grababa la escena con su celular.

A pesar de estar siendo filmado, el agresor no se detuvo. Cuando Agustina descendió del rodado, continuó insultándola y le dio un golpe con sus llaves en la boca, lo que le provocó un sangrado inmediato. Testigos que presenciaron la escena intentaron calmarlo sin éxito. “Después de acercarse, me pegó una piña en el labio, completamente sacado, y me quedé con mucho dolor en la pera. Enseguida salió la mujer a defenderlo, me decía que hacía quilombo”, relató Agustina en diálogo con LN+.

Un jubilado atacó a una joven porque estacionó cerca de su garage en Villa del Parque

Fuentes policiales informaron a LA NACION que el acusado vive en la casa contigua a la de la víctima y que ya había protagonizado episodios violentos con otros vecinos, aunque ninguno había sido denunciado formalmente. “Yo quiero que quede detenido. Ya tuvo problemas con otros vecinos. Hubo golpes”, agregó la joven.

El enfrentamiento provocó tal disturbio que debieron intervenir efectivos de la Policía de la Ciudad, que permanecieron en el lugar durante varias horas. “La Policía vino enseguida, pero no podían sacarlo de la casa”, contó Agustina a LN+, Los agentes constataron que el jubilado presentaba un cuadro de nerviosismo extremo y que padecía depresión, por lo que fue trasladado a un hospital antes de quedar formalmente detenido.

A las trompadas, un jubilado atacó a una joven en Villa del Parque

Según señalaron fuentes policiales a LA NACION, Agustina permaneció hasta las 3.30 de la madrugada en la Comisaría 11A, donde radicó la denuncia. Allí le notificaron la entrega de un botón antipánico y que iba a ser atendida por una médica legista. “Después llegó la orden del fiscal para detenerlo. Cuando se fue con la ambulancia, lo siguió un patrullero y después vinieron a buscarme a mí para llevarme a hacer la denuncia. Me derivaron para darme un botón antipánico y la médica legista que me mandó a hacer una placa”, explicó a LN+.