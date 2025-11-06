Villa Luro: encontraron a una mujer y a su hija muertas en su casa y sospechan que las mataron

Una mujer de 74 años y su hija de 40 fueron halladas muertas este jueves en su casa de Villa Luro. Las víctimas fueron encontradas luego de que una vecina llamara al 911 este mediodía reportando que no veía a una de las mujeres hace varios días.

El personal policial llegó al lugar, en Morón al 4900, y accedieron por la fuerza con la autorización de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 3. La puerta no presentaba signos de violencia. Las mujeres fueron encontradas en una habitación. Sus muertes fueron constatadas por el SAME.

Se investigan las causas de los fallecimientos y se iniciaron actuaciones por averiguación de homicidio. Fuentes cercanas a la investigación revelaron a LA NACION que sospechan que fueron asesinadas por alguien que las conocía, debido a que la puerta no se encontraba forzada.

Las causas son investigadas por la Unidad Criminalística. Interviene también personal de Investigaciones y la Policía Científica que trabajan en el lugar.

Noticia en desarrollo