Escobar: habló el esposo de la mujer baleada mientras navegaba en una lancha y reclamó hallar al culpable

El esposo de Ana, la mujer que fue baleada mientras navegaba en lancha en Escobar, habló del estado de salud de su mujer luego de que fuera baleada por un hombre que todavía no fue identificado. Martín denunció que vecinos de la zona reportaron que el hombre solía disparar a quienes navegaban cerca de su vivienda. “Fue gravísimo lo de Ana, pero más grave es que él siga suelto”, señaló en diálogo con LN+.

Ana y Martín navegaban el domingo por el arroyo correntino que va desde el Río Paraná hacia el Río Luján junto a dos matrimonios. Eran, en total, ocho personas arriba de una lancha disfrutando de una tarde entre amigos. Se juntaron y tomaron mate y café mientras fondeaban. A las 18.30 decidieron volver. Minutos antes de llegar a la costa, pasaron por una zona de casillas donde viven algunos isleños.

Fue entonces que Ana sintió el impacto. “Mi señora dice: ‘Me golpeó algo’. Y empezó a sangrar. No podía respirar y nos dimos cuenta que era un balazo que vino de la isla. Creo que hoy el hombre volvió a disparar”, recordó Martín. Aunque él no escuchó el sonido de los disparos, las mujeres que iban en la parte de atrás de la embarcación escucharon varios estruendos y, en particular, uno que fue fuerte y claro.

Escobar: una mujer recibio un disparo

En ese momento, pensaron que era una herida provocada por un balín de un rifle de aire comprimido. Sin embargo, los médicos que los esperaban en la costa confirmaron que era una herida de bala.

El esposo de Ana comentó que el disparo se efectuó con una carabina 22: “El problema es que es una bala que entra en el cuerpo y lo lastima mucho”. Tras la agresión, Ana fue llevada a la costa, donde los esperaba una ambulancia. Fue trasladada al Hospital de Escobar, donde fue estabilizada y, luego, derivada al Sanatorio Otamendi. Allí fue intervenida quirúrgicamente y permanece en terapia intensiva.

Esta tarde Martín brindó actualizaciones sobre su estado de salud y dijo que Ana está batallando. “Ana está recuperándose, la operaron en el Otamendi, una maravilla. Empezó a recuperarse muy bien, está peleándola, pero bien”, informó. Martín permanece junto a ella desde el domingo.

Denuncia

El mismo día del hecho realizaron la denuncia. El fiscal caratuló la causa como tentativa de homicidio en la UFI N°5 de Escobar y las autoridades policiales investigan para encontrar al isleño que disparó. “Es un arroyo de mucha circulación. Están los barrios náuticos, puertos y es un paso obligado para ir al Paraná porque lo vincula con el Luján. En ese momento pasamos nosotros y nos tocó. Después aparecieron testimonios que en ese lugar había un hombre que amenazaba y te decía que te iba a matar, alguien que le molesta que pasen navegando por la puerta de su casa”, aseguró.

Martín cree que la situación ocurrió porque justo “pasaban” por la zona con la lancha, pero tuvo en cuenta los testimonios de vecinos que reportaron que no era la primera vez que el hombre disparaba. Además, contó que el plan inicial incluía a dos hijos de uno de los matrimonios, pero que finalmente descartaron que formaran parte del viaje por la capacidad de la lancha.

“Es un lugar donde pasan lanchas escolares, hay gente haciendo deportes como kayak. Es una locura, no resiste análisis lógico. Estamos hablando de una persona desequilibrada. Por eso es muy importante que actúen, lo encuentren y que esto termine”, concluyó.