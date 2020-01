Asesinato en Villa Gesell: postergan la rueda de reconocimiento a los acusados

Son once los detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

VILLA GESELL- La rueda de reconocimiento para identificar a los agresores de Fernando Báez Sosa, el joven de 19 años que fue asesinado en la puerta del boliche Le Brique en Villa Gesell, fue postergada, en principio, para el jueves.

Según confirmaron fuentes de la fiscalía descentralizada N 5 y 6 a LA NACION, el procedimiento por el cual se espera que los amigos del fallecido identifiquen a los rugbiers que participaron de la pelea no se hará hoy ni mañana.

Para hacer la rueda de reconocimiento, la fiscal Verónica Zamboni deberá mezclar a los acusados con otras personas para que los amigos de Fernando Báez Sosa y otros testigos señalen a los implicados.

Todavía no tienen definido dónde lo harán porque no hay espacio físico que pueda albergar tanta gente. Es que serían los once rugbiers, más la gente extra que va a participar de la rueda, además de los amigos y testigos.

Fuente judiciales afirmaron a LA NACION que están evaluando posibilidades dentro de Villa Gesell o Madariaga. "Todavía no sabemos dónde va a ser, nosotros estamos en Capital", dijeron fuentes cercanas a los amigos de Báez Sosa.

Según describe la misma fuente, los padres y la fiscal están coordinando el día y lugar a través de un grupo de WhatsApp. " Los padres estamos todos muy unidos, tenemos un grupo donde vamos coordinando y conversando. Es un lío porque cada uno tiene sus obligaciones, pero estimo que la rueda va a ser a fin de esta semana".

El crimen de Báez Sosa ocurrió el sábado, alrededor de las 4.50, a la salida del boliche ubicado en la avenida 3 y Paseo 102, en pleno centro de Villa Gesell, donde el joven estudiante de Derecho fue atacado a golpes de puño y patadas. Minutos después falleció por las heridas.