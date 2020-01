El estudio de Fernando Burlando representará a los padres de la víctima Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de enero de 2020 • 07:25

A menos de una semana del asesinato de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, desde el estudio del abogado Fernando Burlando confirmaron que representarán a los padres de la víctima en el caso, que causa conmoción en todo el país.

Fabián Améndola, integrante del equipo de Burlando, afirmó que serán los representantes de la familia Báez Sosa y aseguró: " La intención de los rugbiers fue homicida", de acuerdo con lo publicado por el portal de noticias Villa Gesell.Hoy temprano, en declaraciones a Radio La Red, el letrado declaró: "Se pusieron de acuerdo para ir a matar".

Asimismo, informó que desde la defensa van a tener "un rol activo dentro del proceso penal". De hecho, advirtió que hoy ya estará en Villa Gesell. "Vamos a cuidar la causa", indicó y explicó que cuando Burlando regrese de su viaje, a principios de la semana que viene, se pondrá al frente del caso. También contó que Burlando se sintió conmovido cuando Graciela, la madre de Báez Sosa, declaró ante los medios que su hijo quería ser abogado y que le había prometido que sería tan exitoso como él y que por ello se decidió a tomar la defensa. "Burlando se conmovió con esas palabras".

Sobre los detenidos, aseveró: "Todos son coautores, el partícipe necesario es coautor, es una interpretación dogmática. Se reúnen, se ponen de acuerdo y van a atacar a Fernando, la intención es homicida. Es propia de la alevosía, matar sobre seguro, lo golpearon, imposibilitaron su defensa y lo mataron".

Al respecto de la imputación, Améndola indicó: "Hay una doble calificación, hay alevosía, según las imágenes lo golpean, lo colocan en estado de indefensión para luego cometer el homicidio. Confabularon para atacarlo y darle muerte, no para otra cosa. Esa fue la finalidad". Y al ser consultado acerca de la pena, no tuvo dudas. "Es prisión perpetua, no hay otra. Para los diez. Estamos convencidos de que los diez participaron. No importa quién dio la patada final. La intención homicida fue de los diez", dijo anoche en diálogo con el canal Crónica.

Las primeras declaraciones de Améndola tuvieron lugar ayer tras una reunión que mantuvo con Silvino Báez, padre de Fernando, el joven de 19 años que fue asesinado por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique el sábado por la madrugada.