Brutal golpiza en manada a dos hermanos en La Plata: una mujer terminó inconsciente

El centro de La Plata fue el escenario de una brutal golpiza perpetrada por una patota a dos hermanos en la salida de un boliche. Los atacantes dejaron inconsciente a una mujer de 33 años, que debió ser hospitalizada y que afortunadamente, no tuvo complicaciones serias de salud. “Me podrían haber matado”, denunció a un medio local.

El episodio ocurrió el sábado en la intersección de 7 y 49 y quedó grabado por las cámaras de seguridad municipales. Según se observa en una de las imágenes, todo comenzó en una esquina, cuando los dos jóvenes se toparon con un grupo de personas que caminaban en sentido contrario.

En ese momento, los atacantes, que incluía hombres y mujeres, habrían comenzado a agredir a la víctima, identificada como Araceli. Al ver la situación, su hermano intervino y la quiso defender. De acuerdo a lo expresado por testigos en diálogo con 0221, el inicio de la gresca se habría dado por un simple roce al caminar entre dos de las mujeres.

Así fue la golpiza de una patota a dos hermanos en La Plata

La pelea continuó hasta la siguiente esquina, donde en uno de los videos se nota claramente cómo una de las agresoras le pega repetidamente en la cara a Araceli, mientras ella yace en el piso. La joven quiso levantarse y caminar, pero se desmayó.

“Yo estaba yendo a laburar y vi que una chica la tira al piso y le empieza a dar con los tacos de los zapatos en la cabeza. La chica se agarraba de la pierna de un chabón para pedir que le paren de pegar”, expresó una de las personas que vio el hecho.

Luego de un llamado al 911, llegaron al lugar agentes de la Guardia Urbana de Prevención (GUP), efectivos policiales y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). Al constatar la gravedad de las heridas, decidieron trasladar a la víctima al Hospital Rossi.

Los demorados por la agresión Policía bonaerense

“La saqué barata, me podrían haber matado. No tengo nada interno, pero me dejaron la cara desfigurada. Tengo mucho miedo”, expresó Araceli en conversación con El Día. “Nosotros veníamos caminando, ya nos estábamos dirigiendo a casa. No me acuerdo de nada. Siento que me caigo y ya no recuerdo más”, señaló.

A su vez, indicó que todavía no vio ninguno de los videos que trascendieron y que junto a su hermano creen que quisieron asaltarlos. “Las cosas las teníamos. Lo que suponemos es que intentaron, más que nada las chicas, robarme, y ahí fueron los golpes”, dijo.

Por el hecho fueron demoradas en la Comisaría 1ª de La Plata seis personas: dos mujeres de 36 y 23 años y cuatro hombres, dos de 18, uno de 20 y otro de 25. La causa fue caratulada como “lesiones leves en riña” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°3, bajo el ala de Gonzalo Petit Bosnic, y del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial platense.