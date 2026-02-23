Tras una persecución: detuvieron a una banda de chilenos que hacía entraderas en edificios de Palermo

La secuencia comenzó cuando un patrullero que circulaba por Palermo detectó a tres hombres que caminaban cargados con bolsos, mochilas y prendas voluminosas, a pocos metros del edificio donde minutos antes se había denunciado un robo. Los efectivos siguieron sus movimientos y, al ver que subían a un Toyota Yaris blanco y se alejaban con premura, iniciaron una vigilancia que derivó en una persecución por varias cuadras del barrio hasta que logró frenarlos.

La Policía de la Ciudad informó que los detenidos son tres hombres de nacionalidad chilena, de 24, 27 y 36 años. De acuerdo con los datos aportados en el parte oficial, todos tenían antecedentes por robo, violación de propiedad y desacato. Además, se constató que dos de ellos habían ingresado de manera ilegal al país.

El operativo comenzó cuando personal de la Comisaría Vecinal 14B fue alertado por un robo en un edificio situado en la calle Soler al 6000. Los ladrones habían aprovechado que cuatro departamentos se encontraban sin sus moradores para violentar las puertas y llevarse distintos elementos de valor. Tras recibir el aviso, los oficiales iniciaron un rápido despliegue y detectaron que los sospechosos escapaban en un Toyota Yaris.

La persecución se extendió hasta Amenábar al 100, donde los ocupantes del vehículo decidieron abandonarlo para continuar la evasión corriendo en distintas direcciones. El movimiento fue seguido por cámaras de seguridad del centro de monitoreo y por móviles que se encontraban en la zona, lo que permitió interceptarlos a pocos metros.

Dentro del auto y entre las pertenencias de los sospechosos se encontraron cinco celulares, $1.199.500, US$106 y €60, además de alrededor de 20 tarjetas de crédito. También se secuestraron una mochila negra, un bolso gris y un morral con documentación.

El inventario de objetos recuperados incluye veintenas de artículos de valor: dos notebooks, una consola de videojuegos con dos controles, una tablet, siete relojes, doce perfumes, cuatro botellas de whisky, cinco anteojos de sol, siete jeans, dos remeras, cuatro camperas, dos pares de zapatillas y un celular de alta gama. Entre las prendas había camperas de cuero, abrigos de marcas reconocidas y distintos accesorios que se presume pertenecen a víctimas de entraderas cometidas horas antes.

Los policías incautaron además un set de herramientas compuesto por barretas, destornilladores, un chuchillo de cocina y otros elementos aptos para forzar puertas y cerraduras. Según los investigadores, estas herramientas coinciden con las marcas encontradas en las viviendas violentadas.

A partir del análisis de cámaras privadas y de registros de los centros de monitoreo, la Policía de la Ciudad estableció que la banda tendría relación con un robo ocurrido el fin de semana anterior en un edificio situado en Lafinur al 3100, también en Palermo. En ese caso, los delincuentes habrían actuado con un modus operandi similar, aprovechando la ausencia de moradores.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 60, a cargo del juez Santiago Bignone, dispuso actuaciones por robo bajo la modalidad ausencia de moradores [escruche] y ordenó el secuestro del vehículo utilizado por los detenidos.

La investigación continúa para determinar si la banda está vinculada con otros robos en la zona y para identificar a posibles víctimas cuyos objetos aún no fueron reclamados.