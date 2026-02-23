El plan del “gaucho narco”: el ministro de Seguridad de Entre Ríos aseguró que su nombre estaba en la lista de las víctimas

El entrerriano Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante y también conocido como el “gaucho narco”, enfrentará desde este martes un juicio en el que se lo acusa de haber pagado US$400.000 a dos sicarios uruguayos para que asesinaran al juez federal de Paraná, Leandro Ríos, y al fiscal federal, José Candioti, quienes develaron que Airaldi movía grandes cantidades de cocaína.

Néstor Roncaglia, ministro de Seguridad de Entre Ríos, dialogó con LN+, donde brindó todos los detalles de la investigación y aseguró que su nombre también figuraba en la lista de las víctimas del plan criminal.

Nestor Roncaglia en LN+

“El viernes a la mañana me llamó el doctor Hernán Viri, juez federal de Gualeguaychú, anoticiándome que había dos internos que iban a informar sobre un supuesto plan de dar muerte al juez federal Ríos y al fiscal Candioti”, expuso Roncaglia.

Sobre las declaraciones de los reclusos de la Unidad Penal N° 9 de Gualeguaychú, donde también está detenido Airaldi, el funcionario detalló: “El primero aportó muchos detalles sobre el juez y el fiscal, lo que demostraba que había un trabajo de inteligencia”.

“Más tarde, el viernes por la noche, cuando declara el segundo interno, no solo confirma lo que había dicho su par, sino que también agregó detalles sobre mi vida privada, lo cuál hizo darme cuenta de que yo también figuraba en la lista de víctimas”, reveló Roncaglia.

El ministro hizo su descargo en LN+

Un asado con amigos y sin custodio

En su testimonio a LN+, Roncaglia dijo que “si bien al principio sospechamos de que eran cuestiones internas del pabellón, que sepan de nuestros movimientos nos hizo alertar”.

“Respecto a mí, los reclusos dijeron que me vieron en moto, exactamente el día en el que me fui a comer un asado con amigos. Además de ser cierto, justo fue el día en el que salí sin mi custodio”, reconstruyó el funcionario.

En palabras de Roncaglia, “pese a que eso me preocupó, mi mayor ocupación era resguardar la integridad del juez y del fiscal”.

Leonardo Airaldi, expresidente de la Sociedad Rural de Diamante, Entre Ríos, procesado por narcotráfico Análisis digitla

Cocaína y 1200 teléfonos celulares

Consultado sobre el obrar de los reclusos, Roncaglia expuso la fragilidad del sistema carcelario.

“Esa misma noche en la cual nos anoticiamos de todo esto, Gendarmería allanó ese pabellón y secuestró cocaína y varios teléfonos”, reveló el funcionario quien, al mismo tiempo, dijo que desde que está al frente de la cartera de Seguridad, “ya llevamos secuestrados 1200 celulares”.

En relación a los US$400.000 que Airaldi habría pagado a los sicarios uruguayos, Roncaglia manifestó que “todavía no confirmamos que haya existido el pago de ese monto“.

Radiografía del “gaucho narco”

Al cierre del intercambio, Roncaglia se despachó sobre la figura de Airaldi.

“Nosotros ya habíamos escuchado hablar de él y de su vinculo con Los Monos. Acá en Entre Ríos es un personaje relevante, hijo de familia de ganaderos con muchas hectáreas", relató el ministro.

Desde la óptica de Roncaglia, el “gaucho narco” se sentía intocable. “Con contactos en todas las áreas y redes montadas en muchas partes de la provincia. Hay que recordar que Airaldi todavía no está condenado por nada, y eso, en gran parte, es por la impunidad del narcotráfico, que crece porque tiene el paraguas protector de los tres poderes”, cerró el mandamás de la cartera de Seguridad.