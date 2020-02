Villa Gesell: por qué la fiscal pidió que dos sospechosos sean liberados

La fiscal pidió la libertad de Guarino y Milanesi

10 de febrero de 2020

Faltas de pruebas. Para la fiscal de Villa Gesell Verónica Zamboni, a cargo de la investigación del brutal homicidio de Fernando Báez Sosa, no hay evidencias de que Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, hayan participado en el crimen y, por tal motivo, solicitó que cese la detención y sean liberados.

"Que vengo por el presente a solicitar se decrete el cese de la detención que vienen sufriendo los imputados Milanesi y Guarino en relación con el delito que se le endilga constitutivo del delito de homicidio", sostuvo la fiscal Zamboni en el dictamen presentado hoy antes el juez de Garantías David Mancinelli.

En el documento de 252 páginas y al que tuvo acceso LA NACION, donde Zamboni pidió la prisión preventiva para los otros ocho acusados, se explicó que tanto Milanesi como Guarino seguirán vinculados en el expediente hasta la finalización de una serie de peritajes.

"Que en particular respecto de Milanesi, de las probanzas colectadas, no pudo este Ministerio Público Fiscal obtener elementos que permitan ubicarlo en el lugar de la agresión hacia Fernando. La gran cantidad de testigos que han participado de las ruedas de reconocimiento de personas no lo han podido reconocer ni como agresor de la víctima, ni de ningún otro amigo de Fernando. Solo uno de ellos lo vio parado en las inmediaciones, sin participar en la gresca", afirmó Zamboni.

Milanesi al momento de su detención presentaba lesiones corporales y, especialmente, en sus manos, sin embargo, en el requerimiento, la fiscal indicó que "las lesiones no pudieron acreditarse fehacientemente que guarden vinculación con la presente pesquisa".

Por su parte, agrega que de " ningún modo implica que quede, al menos a ésta altura, desvinculado totalmente del proceso, siendo que restan diligencias pendientes de producción, tales como cotejos de ADN; pericias de video y pericia scopométrica, que podrán clarificar la investigación".

El resultado del cotejo de ADN que espera la fiscal es la comparación del patrón genético hallado debajo de las uñas de las víctimas con las muestras de sangre tomadas a los imputados.

El requerimiento de la fiscalía

En relación con Guarino, la fiscal indica que si bien se lo ve al acusado en el boliche y en el video que filmó Lucas Pertossi de la agresión, no se lo ubica en la golpiza a Fernando. Los resultados de la rueda de reconocimiento para también fueron negativas.

"Si bien un solo testigo lo ubicó en las inmediaciones del lugar, lo cierto es que ninguno lo pudo reconocer ni como agresor de Fernando, ni de su grupo de amigos. Ningún registro fílmico de los aportados, lo ha grabado agrediendo a alguna persona, solo lo muestra caminando. Por supuesto que tal cese, de ningún modo implica su desvinculación del proceso, en el que restan sendas diligencias a desarrollar, por lo cual deberá el mismo, estar ajustado a derecho hasta la culminación del proceso, al igual que Milanesi", se sostuvo en el dictamen.