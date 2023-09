escuchar

Una joven que, horas antes de una violación grupal ocurrida en febrero del año pasad en Palermo, conoció y estuvo con la víctima en un boliche y en una plaza de la zona afirmó que sintió que la chica “estaba en peligro” con el grupo de los imputados.

Así lo sostuvo Charly, como se conoció a la testigo que declaró hoy en la tercera audiencia del juicio donde seis jóvenes son juzgados por el delito “abuso sexual con acceso carnal agravado por la intervención de dos o más personas”.

Los detenidos por la violación grupal en Palermo Soho

“Yo quería que se fuera conmigo, porque sentía que estaba en peligro”, declaró la testigo ante los jueces Gabriel Vega, Gustavo Valle y Domingo Altieri, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 14, dando a entender el estado en el que estaba la chica y a que los acusados no le inspiraban mucha confianza.

La testigo, cuya identidad, al igual que la de la víctima, se mantiene en reserva, conoció y estuvo con la víctima en el boliche Espacio Ro Techno Bar, situado en Thames 1625, de Palermo, el mismo after donde estuvieron algunos de los acusados previo al abuso, según informó la agencia de noticias Télam.

La testigo contó que a la salida del boliche se fue con un par de conocidos, la víctima y el grupo de imputados a la llamada plaza ferroviaria de la calle Soler, entre Godoy Cruz y Juan B. Justo, donde, según la investigación, estuvieron aproximadamente dos horas, entre las 9 y las 11, bebiendo cerveza y, algunos, consumiendo marihuana.

La testigo y su grupo de conocidos se separó del de la víctima y los imputados, que a esa hora partieron rumbo a Plaza Serrano.

El juicio, donde el Ministerio Público Fiscal está representado por ernando Klappenbach, comenzó el lunes de la semana pasada y como se trata del debate de un delito de instancia privada, se desarrolla a puertas cerradas.

Otro testigo de la tercera audiencia fue Jonathan Luciano, el empleado del quiosco Curiosity, situado en Serrano 1514, donde tres de los acusados, Alexis Steven Cuzzoni, de 21 años; Thomas Domínguez, de 22, y Ángel Pascual Ramos, de 24, quedaron filmados por las cámaras del local besando o manoseando a la joven de ahora 22 años.

Violación grupal en Palermo: nuevo video y una prueba contundente contra los acusados

El testigo llegó al juicio trasladado por el Servicio Penitenciario Federal (SPF), ya que está preso en el marco de una causa penal de la que las fuentes no dieron detalles, según explicó Télam.

Luego, solo ratificó algunas frases de su declaración en instrucción en la medida que se las iban leyendo. En esa declaración había dicho que la chica se “tambaleaba”, que “le patinaban las palabras”, que dio la impresión de que no formaba parte del grupo de varones, pero que ellos se turnaban para no dejarla sola y que le llamó la atención fue que “en un momento un muchacho la estaba besando y al rato otro”.

En la audiencia del viernes pasado declaró la víctima, que ahora tiene 22 años. “Nunca hubiera prestado consentimiento para estar con un hombre. No es mi inclinación sexual. “Me da miedo salir a la calle, que la gente me reconozca. Tengo pesadillas, siento que me voy a morir. Sueño que me secuestran, que me llevan en un auto a un lugar muy oscuro”, dijo, entre otras afirmaciones.

Los seis imputados son Ramos; Cuzzoni, Domínguez, Lautaro Dante Ciongo Pasotti, de 25 años; Franco Jesús Lykan, de 24, e Ignacio Retondo, de 24. Están acusados de abuso sexual agravado”, por la que podrían terminar condenados con hasta 20 años de cárcel.

LA NACION