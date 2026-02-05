El padre Paco Olveira habló tras su detención en la marcha de jubilados en el Congreso

En otro miércoles de marcha de jubilados frente al Congreso, el padre Francisco “Paco” Olveira fue detenido dos veces ayer por la tarde en medio de incidentes con efectivos policiales. Tras ser liberado, apuntó contra el Gobierno nacional por el accionar de las fuerzas de seguridad durante la movilización.

“Si te tiran [gas pimienta] a los ojos te dejan ciego por un buen rato, y a veces los policías lo hacen. A mí ayer no me pegó directamente, sino de lejos, hace mucho daño. Además de crueles son mentirosos. Salimos de estar presos, el fiscal vio las cámaras y vio que no hice nada, ponen una causa de atentado y resistencia a la autoridad y me dejaron ir”, aseveró Olveira este jueves sobre su proceso de detención.

Además, aseguró que tanto él como los jubilados se estaban manifestando sobre la Plaza de los Dos Congresos. “A mí me esperaban los jubilados, íbamos a caminar desde Combate de los Pozos y Rivadavia hasta la plaza. Nos dijeron que no había problema. En un momento vino una patota a reprimirnos. No estábamos ni en la calle, estábamos en la vereda. No estábamos ni siquiera incumpliendo el protocolo de [Patricia] Bullrich”, insistió el padre Paco ante la aplicación del Protocolo Antipiquetes que se implementa desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Más tarde, sumó: “A ellos les sirve [el operativo], no sé si para su núcleo duro… ven que los jubilados no importan y a ellos les sirve. Me conocen perfectamente y yo también los conozco a ellos perfectamente. Lo único que exigimos, porque no negociamos con ellos, es que nos dejen caminar por la vereda. Es lo que dice el protocolo inconstitucional de Bullrich. Ellos quieren meternos detrás de las vallas y los ponen nerviosos que nosotros digamos que no. Nosotros solamente queremos caminar por la vereda".

Momento que detienen al Padre Paco, INOCENTE!!!! pic.twitter.com/vrGfLB7bu0 — Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) February 4, 2026

Ayer, luego de una hora detenido por resistencia a la autoridad dentro de un móvil policial en la esquina de Alsina y Combate de los Pozos, a una cuadra del Palacio Legislativo, fue liberado tras la intervención de los diputados de Unión por la Patria Eduardo Valdés y Jorge Taiana. Luego, fue detenido una segunda vez.

“Yo les decía a los policías que vayan por la calle y nos dejaran ir por la vereda pero ellos se ponen muy nerviosos y, por eso, me detuvieron. A ellos les molesta que seamos visibles, que los jubilados sean visibles en su lucha. Bueno, ahí vinieron y nos reprimieron. La misma hazaña, y son represores, son crueles y son mentirosos. Y ladrones, porque ayer me robaron el megáfono que yo llevo siempre a las movilizaciones. Y cuando me detuvieron, alguno se lo quedó y nunca me lo devolvieron”, dijo el sacerdote en diálogo con AM 530.

Olveira ya había sido detenido en noviembre del año pasado en otra marcha de jubilados. Fue detenido junto a otra persona, ambos acusados de “tirar piedras” durante la protesta. Tras ser liberado, el sacerdote negó las acusaciones y aseguró haber intercedido en defensa de un manifestante apresado por la policía.