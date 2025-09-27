Violencia en el conurbano. Mataron a un comisario retirado de la PFA durante un robo en su casa

Un policía federal retirado fue asesinado cuando intentó defenderse de un asalto en su casa. Fuentes policías confirmaron que la víctima, identificada como Marcelo Arizaga, de 60 años, murió al enfrentarse que seis ladrones que ingresaron en su vivienda, situada en Ecuador al 1600, en la localidad de Lomas del Millón.

El caso quedó en manos del fiscal de homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, que al mismo tiempo tiene en sus manos la investigación por los asesinatos de las jóvenes Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

La víctima, que fue jefe de prensa de la Policía Federal Argentina, entre otros destinos que cumplió en su carrera profesional, habría fallecido como consecuencia de un infarto producido en la trifulca con, al menos, seis delincuentes.

El oficial de la PFA habría tenido antecedentes cardíacos, según confirmaron personas que lo conocían, pero su deceso fue provocado por la acción de los delincuentes, ya que el cuerpo fue encontrado amarrado con un cinturón.

La información de la policía bonaerense señaló que fue un vecino quien dio la señala de alerta, ya que no solo llamó a la línea de emergencia 911, sino que también hizo sonar la alarma vecinal instalada en esa cuadra de La Matanza.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, ese vecino detalló que había observado como seis personas abandonaban a la carrera la casa del oficial Arizaga. La reja de esa propiedad mostraba señales de haber sido forzada. En esas circunstancias, los policía bonaerenses ingresaron en la vivienda, encontraron los ambientes revueltos y a la víctima atada en el suelo, ya sin vida.

El homicidio en ocasión de robo fue cometido en la madrugada de hoy. El primer patrullero llegó al lugar a las 3.20.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó sobre el homicidio en su cuenta de la red X: “Un queridísimo policía federal retirado fue asesinado en La Matanza. Al Comisario Inspector Marcelo Arizaga le entraron en su casa, lo maniataron y lo mataron para robarle. Los ciudadanos que viven en La Matanza están librados a la voluntad de los asesinos. El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene que hacerse cargo del problema de inseguridad y violencia. ¿Las hacen? No las pagan".

