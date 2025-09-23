Violencia vial y bronca: un automovilista atropelló a una motociclista y a un peatón y se dio a la fuga

La ciudad de La Plata volvió a conmocionarse por un hecho de extrema violencia vial que aún sigue impune. El domingo por la mañana, en el barrio La Unión, un automovilista embistió por detrás a una motociclista y a un peatón que circulaban por la avenida 143, entre las calles 524 y 525. Tras el impacto, el conductor huyó sin asistir a las víctimas. Toda la secuencia quedó registrada en cámaras de seguridad del barrio, material que ya fue incorporado a la investigación judicial.

Brutal atropello en La Plata

De acuerdo con las primeras pericias, el episodio ocurrió el domingo a la mañana, cuando un vehículo gris oscuro irrumpió a gran velocidad y arrolló a la conductora de una motocicleta y a un transeúnte, que terminaron tendidos en el asfalto con heridas de distinta gravedad. Alertados por un llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas llegaron al lugar y encontraron a R.C., de 66 años, sentado en la vereda, mientras que la conductora de la moto Gilera Smash, identificada como D.A.B., de 49, estaba junto al cordón.

Ambos fueron asistidos por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) y trasladados al Hospital Alejandro Korn, en Melchor Romero. Allí se constató que D.A.B. presentaba politraumatismos, aunque horas después fue dada de alta. R.C., en cambio, permanece internado en el mismo centro de salud con fracturas en tibia, peroné y tobillo izquierdo, lesiones que requerirán un largo proceso de recuperación.

A pesar del fuerte impacto de la embestida, no hubo víctimas fatales

Mientras tanto, el responsable de la embestida continúa prófugo y no se tienen datos certeros sobre su identidad. En este contexto, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 14 de La Plata, junto al Juzgado de Garantías N° 2 y la Defensoría N° 8, dispusieron un relevamiento de cámaras públicas y privadas de la zona para reconstruir la ruta de fuga del vehículo e intentar dar con su paradero. La investigación avanza contrarreloj para identificar al conductor que abandonó la escena y esclarecer las circunstancias del hecho.

Una vez identificado, podría enfrentar cargos por lesiones graves culposas y abandono de persona, delitos que agravan su situación procesal.

Mientras la investigación judicial continpua, los vecinos del barrio expresan su malestar por la falta de respuestas y reclaman medidas concretas para frenar la inseguridad vial. En diálogo con LA NACION, Tiki Morinigo, vecino de la zona y chofer de aplicación, fue categórico: “Es muy común ver episodios así en el barrio. Solo en agosto tuvimos 11 muertos en siniestros viales”.

Morinigo explicó que incluso hubo intentos de impulsar medidas de emergencia: “El concejal Nicolás Morzone presentó un proyecto de ordenanza de emergencia vial, pero todos se opusieron”, señaló. A su entender, la falta de decisión política agrava una situación que ya es crítica: “No hay control en esta ciudad. Tampoco existe prevención”.

El vecino enumeró lo que considera acciones urgentes para revertir la problemática: más controles en la vía pública, capacitación para los inspectores, mayor presencia de la Policía de Seguridad Vial y sanciones efectivas como el secuestro de autos que circulan sin VTV, sin seguro o sin patente. Y agregó que la situación se agrava los fines de semana: “Sobre todo por la noche y la madrugada, es un desastre toda la ciudad”.