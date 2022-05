Violento asalto en Moreno a una pareja de jubilados: “Nos despertaron con un revólver en la cabeza”

Un matrimonio de jubilados fue asaltado por cinco delincuentes durante la madrugada de hoy en su hogar de la localidad bonaerense de Moreno. “Me despertaron con un revólver en la cabeza. A mi marido lo molieron a golpes”, dijo la mujer al relatar el episodio delictivo que duró cerca de dos horas.

El hecho ocurrió a la 1.30 de la madrugada en una casa ubicada en la calle Coleta Palacios al 2000, de la zona sur de Moreno, donde vive Aurora, la mujer de 68 años, y su marido, de 75, a quien llaman Coco y es el panadero del barrio, donde viven hace más de cuatro décadas.

“Tenemos una casa grande, un chalet, rejas de puta madre. Una y media estábamos durmiendo, me despierto con un revólver en la cabeza. Nos pedían dólares ¿Qué dólares vamos a tener? No teníamos un mango, lo único que tengo son 20 mil pesos. Mi marido tiene una panadería a cuatro cuadras de casa. Lo ataron a mi marido y lo cagaron a palos. A mi me dejaron en el baño”, relató Aurora en LN+.

De acuerdo con la información brindada a Télam por fuentes policiales, una banda conformada por al menos cinco personas encapuchadas, irrumpieron en la casa tras romper las rejas del frente y pasar por una ventana.

”Nos ataron y a mi marido le pegaron mucho y así atado como está se fue a trabajar. Nos decían que sabían que teníamos una panadería y nos preguntaban por los dólares ¿Qué dólares vamos a tener? Le dimos los únicos 20 mil pesos que tenía yo de la jubilación”, dijo indignada Aurora.

Además, contó que los hombres causaron destrozos en su casa en la búsqueda de esos presuntos dólares. Junto a los 20 mil pesos, les robaron electrodomésticos y los celulares.

Aurora explicó que ese fue el segundo robo en su casa en un lapso de dos semanas y que su casa quedó destrozada. Además, contó preocupada que los hombres estaban drogados y eran muy violentos. “Estaban fumando porro y me decían ´dame los dólares que te pego un tiro en la cabeza”, expresó.

“Me revolvieron la casa, me rompieron las maderas a ver si tenía dinero. Me rompieron los aires acondicionados a ver si tenía los dólares adentro. Me rompieron los sillones. Dos horas y media con los chorros adentro. Yo estoy operada hace poco. No tengo una vida de lujos, La semana pasada me entraron por los techos, se me aparece uno en la cocina”, dijo.

“Mi marido pedía desesperado que no lo mataran, que lo desataran. Estaba lleno de sangre y así lastimado como estaba se fue a trabajar igual”, dijo la mujer y explicó que Coco fue a la panadería a trabajar porque viven “al día”, algo que le habían dicho a los ladrones.

Hoy por la mañana, tras la denuncia de la pareja, que fue asistida por sus hijos, la policía de la Jefatura Departamental 1ra. de Moreno realizaba los peritajes y la búsqueda de rastros en la escena con el fin de identificar a los asaltantes. La causa se encuentra a disposición de la fiscalía 7 de Moreno.