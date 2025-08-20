Violento asalto en plena tarde: golpearon a un hombre de 86 años y le robaron $133.740

Un adulto mayor de 86 años fue víctima de un asalto en su casa de Villa Lugano, donde dos delincuentes le robaron más de $130.000 . Alertados por una vecina, efectivos de la Comisaría Vecinal 8A de la Policía de la Ciudad llegaron al lugar y lograron detener a uno de los ladrones dentro de la vivienda, mientras que el otro fue capturado tras un operativo cerrojo en la avenida Riestra y Oliden.

Uno de los delincuentes detenidos

El violento asalto en el barrio situado en la zona sur de la ciudad terminó con la detención de los dos jóvenes delincuentes luego de que eligieran a su víctima “al voleo”. La víctima se encontraba en la vereda de su casa, situada en la calle Somellera, cuando fue sorprendido por los asaltantes. Los sujetos lo empujaron hacia el interior de la vivienda, lo golpearon y bajo amenazas lo obligaron a entregar los ahorros en efectivo que guardaba en su domicilio.

El ataque ocurrió el domingo, pasadas las tres de la tarde, cuando personal de la Comisaría Vecinal 8A realizaba un patrullaje preventivo en la zona. En ese momento, los agentes recibieron el aviso de una vecina, familiar directa del damnificado, que había advertido movimientos sospechosos dentro del inmueble. Con esa alerta, los efectivos se dirigieron de inmediato hasta el lugar.

Al llegar, lograron constatar la situación: el jubilado abrió la puerta y, en ese instante, uno de los ladrones intentó escapar corriendo. En su huida, incluso empujó a los oficiales que se encontraban en la puerta de la vivienda. El otro asaltante, en cambio, fue reducido dentro del inmueble antes de poder escapar.

Parte del botín recuperado

Para evitar que el primer agresor lograra fugarse, se montó rápidamente un operativo cerrojo en la zona, con la coordinación de distintos móviles y personal en la vía pública. La persecución se extendió por algunas cuadras hasta que finalmente, en la intersección de la avenida Riestra y la calle Oliden, los agentes lograron interceptar y detener al prófugo. En ese mismo procedimiento se recuperó el dinero que había sido sustraído: $133.740 en efectivo, que fue secuestrado y posteriormente incorporado al expediente judicial.

Ambos delincuentes fueron trasladados a la dependencia policial de Villa Lugano, donde quedaron a disposición de la Justicia. En la causa interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 17, a cargo del juez Martín Del Viso, que ordenó labrar actuaciones bajo las figuras de robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones.

Ambos delincuentes se encuentran detenidos e imputados por el delito de robo, privación ilegítima de la libertad y lesiones

La investigación ahora continúa con el análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de la vivienda y en las calles adyacentes. El objetivo es reconstruir el recorrido previo y posterior de los delincuentes, establecer si actuaron con otros cómplices y determinar si podrían estar vinculados a otros hechos similares ocurridos en la misma zona.