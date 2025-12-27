Cómo sigue la investigación de la muerte de un hombre en Villa Lugano tras una pelea con policías

La Justicia y la Policía Federal continúan este sábado con la investigación sobre la muerte de Juan Gabriel González, un vecino de Villa Lugano que falleció en medio de un enfrentamiento policial. El hombre de 45 años sufrió una herida en el tórax que le provocó una enorme pérdida de sangre. Su pareja resultó herida en la pierna. Por el momento se desconocen los resultados de la autopsia.

Aunque ningún funcionario habló por el momento, el Ministerio de Seguridad porteño publicó un comunicado donde informó que el único oficial imputado por encubrimiento del hecho fue “pasado a disponibilidad”, es decir, que dejó sus funciones activas.

El episodio inició pasadas las 13, cuando efectivos policiales de la División Unidad Táctica de Pacificación se acercaron a la manzana 30 de la Villa 20 por un llamado al 911 de una vecina que reportaba que personas alcoholizadas estaban tirando botellas contra su casa.

Al llegar y pedir que cesara la agresión, los oficiales recibieron golpes de piedras y botellas y que fueron atacados físicamente. Tres efectivos resultaron heridos con lesiones de diferente gravedad, informó el Ministerio de Seguridad. Por ello, se solicitaron refuerzos y arribaron efectivos de la Comisaría Vecinal 8A.

Hay varias versiones de por qué comenzó el conflicto en particular entre los efectivos y González. Su primo, Óscar Villaverde, señaló a AnRed que la discusión inició por el estacionamiento del auto de la víctima.

Sin embargo, tras el relevamiento de la División Unidad Búsqueda de Evidencias (DUBE) de PFA, testigos afirmaron que la Policía Barrial se desplazó al lugar por un problema entre vecinos. En paralelo, González llegó a las inmediaciones y quiso pasar por un pasillo para acceder a su casa, lo que le fue impedido por un efectivo y causó el inicio de la discusión.

El enfrentamiento de los vecinos con la Policía de la Ciudad

González se encontraba descalzo y sin remera cuando comenzó el altercado. Varios videos que se difundieron en redes sociales mostraron un fuerte forcejeo entre los agentes y la víctima. González tiraba piñas y patadas, que los policías devolvían con golpes de garrote. En paralelo, la pareja de González, Nelly Portillo, y un vecino se metieron en el enfrentamiento con los brazos en alto, pidiendo que frenaran.

La pelea continuó por varios minutos hasta que se escucharon, al menos, tres disparos. Fuentes policiales aseguraron que no se utilizaron armas de fuego, sino material antidisturbio para dispersar a los involucrados.

En las grabaciones, se ve a dos agentes que levantaron sus armas en ese momento. Por un lado, un efectivo que ya se encontraba en la escena y que observaba de lejos con el arma apuntando hacia la víctima. Por el otro, un oficial que llegó en una camioneta de la Policía y, casi corriendo, se acercó a la escena con su arma en alto.

Segundos después González se desplomó en el piso. Un testigo entrevistado por la DUBE aseguró que cayó al piso tras recibir un escopetazo. Todo mientras vecinos y allegados gritaban y lloraban para que se terminara el enfrentamiento.

Hay un muerto y más de tres heridos

Los videos viralizados muestran a González en la vereda pegada a la entrada de una casa, inconsciente y en medio de un charco de sangre. Mientras tanto, dos vecinos intentan hacer presión sobre la herida que sufrió en el tórax, en la zona izquierda, con un trapo. Más tarde, el SAME se presentó en las inmediaciones y lo trasladó al Hospital Piñeiro, donde se constató su fallecimiento.

La Policía detuvo a tres de los involucrados en el enfrentamiento. Dos hombres de 21 y 32 años y una mujer de 42 -Nelly Portillo, la pareja de González- por lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Los tres fueron liberados horas después.

La causa quedó bajo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo de la jueza Laura Bruniard, que se dispuso a iniciar actuaciones con la Policía Federal. Intervino la División de Homicidios de la Superintendencia de Investigaciones Federales.

La Policía de la Ciudad entregó celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para que aporten a la investigación. También inició un sumario interno e intervino la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía porteña.

“Desde el Ministerio de Seguridad se ratifica que a la Policía se la debe respetar y no se la puede agredir. Y si algún efectivo actúa fuera de la Ley deberá afrontar las consecuencias de sus actos”, señalaron en un comunicado de prensa.

Nely Portillo con una foto de su esposo, Gabriel González, en una marcha el viernes por la tarde Rodrigo Abd - AP

En las últimas horas nueva información reveló que hay siete efectivos involucrados en el episodio, aunque solo uno de la Comisaría Vecinal 8A, bajo las siglas D.G.L., resultó imputado por encubrimiento.

La DUBE se acercó a las inmediaciones del episodio para realizar una inspección criminalística. Fuentes de la investigación revelaron que los vecinos les indicaron que habían “lavado y limpiado” la calle y la vereda, algo claro a simple vista en el lugar donde González había caído herido.

Además, la jueza dispuso que se fije la escena mediante foto, plano o video y que se realice un relevamiento balístico, que dio negativo.

También realizaron un relevamiento de cámaras privadas y de testigos en la zona. Habría una cámara que sería clave para la investigación que se encuentra en un domicilio de la vereda de enfrente, pero el dueño está de viaje en Paraguay. Las autoridades buscan la forma de comunicarse con la persona para ver las imágenes.

Vecinos en la protesta por Gabriel González Rodrigo Abd - AP

En paralelo, familiares y vecinos pidieron justicia en una marcha que realizaron en el asentamiento el viernes por la tarde. Allí se presentó Portillo, aunque tuvo que estar sentada durante toda la manifestación: sufrió una herida en la pierna durante el enfrentamiento y fue tratada en el Hospital General de Agudos C. Grierson. La mujer denunció en diálogo con C5N que, mientras estuvo en el sanatorio, quedó detenida por los efectivos, que le impidieron comunicarse con su familia y usar su teléfono.

“Me agarró una locura, no lo podía creer. Mi compañero de toda la vida, más de 25 años compartiendo una vida, cada momento, cada felicidad. Somos gente humilde y trabajadora, que vivimos para eso”, reclamó en llanto.