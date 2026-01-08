Vivos de milagro: una familia en moto chocó contra una camioneta tras ser acorralada por ladrones

Un violento intento de robo ocurrió este domingo por la tarde en Virrey del Pino, partido de La Matanza, cuando una familia que circulaba en moto fue interceptada por dos delincuentes armados. El hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad, terminó con las víctimas lesionadas tras chocar contra una camioneta estacionada.

Según reconstruyó la investigación, el hombre, su pareja y el hijo de ambos, de 8 años, habían salido de su casa para llevar al niño al club. Al llegar a la esquina, decidieron regresar porque se habían olvidado algo. En ese momento, dos motochorros se les pusieron a la par y los amenazaron con un arma de fuego para obligarlos a detenerse.

El conductor intentó escapar y comenzó a forcejear con los asaltantes mientras la moto seguía en movimiento. En medio de la maniobra, perdió el control y terminó impactando contra una camioneta estacionada en la calle Bordoy al 4000, a metros de la Ruta Nacional N°3. Las víctimas, que viajaban sin casco, cayeron al suelo. La mujer se incorporó rápidamente y rescató al niño, mientras que el hombre quedó atrapado debajo del rodado.

“El vecino lo salvó porque mi hijo estaba apretado, él lo sacó de abajo porque tenía la pierna rota”, relató la madre del conductor en diálogo con el canal TN. El hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde le realizaron ocho puntos de sutura. Aunque tanto él como su familia están fuera de peligro, sufrieron golpes y lesiones que aún los mantienen en recuperación.

Los delincuentes escaparon tras el robo fallido y, por el momento, no fueron identificados. Vecinos de la zona aseguran que son del mismo barrio y que ya habían protagonizado otros hechos similares. La secuencia completa, registrada por dos cámaras de seguridad, muestra cómo los asaltantes se acercan a la moto, amenazan a la familia y huyen después del choque.

Los delincuentes siguen prófugos y la Policía trabaja para identificarlos.