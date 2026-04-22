Video: una camioneta perdió el control y casi choca contra el estudio de Olga

El estudio de streaming de Olga, ubicado en la intersección de Humboldt y Cabrera, en el barrio porteño de Palermo, se convirtió nuevamente en el epicentro de un episodio inesperado. Durante la transmisión en vivo de este miércoles en el ciclo Soñé que volaba, una camioneta blanca perdió el control, se subió a la vereda y quedó a escasos centímetros del ventanal vidriado que separa al equipo de trabajo del exterior. El incidente, que interrumpió una entrevista con el exbasquetbolista Luis Scola, generó un clima de alerta inmediata entre los presentes.

El momento del impacto fue registrado por las cámaras mientras se debatía sobre la carrera del deportista en la NBA. Migue Granados, sorprendido por el estruendo, reaccionó al instante con la frase “No... Otra vez”, una alusión directa a un hecho similar ocurrido en junio de 2023. El equipo, integrado por Lucas Fridman, Victoria Garabal y Homero Pettinato, intentó mantener la calma mientras constataban que no hubo heridos. La incertidumbre inicial se disipó cuando confirmaron que el vehículo se detuvo antes de impactar contra la estructura del edificio.

Hace menos de dos años, Olga vivió algo similar

El desconcierto se apoderó de la mesa en los segundos posteriores al estruendo, ya que la ubicación del estudio, al ser una esquina vidriada, expone directamente a los conductores y entrevistados a la dinámica del tránsito porteño. Homero Pettinato, atento a la situación externa, consultó a sus compañeros sobre el estado de los transeúntes. Ante la falta de lesionados, el equipo retomó el hilo de la charla, aunque con la evidente tensión que implica presenciar un accidente de esa magnitud a escasos metros de distancia.

Así de cerca quedó la camioneta blanca de impactar contra el vidrio divisor de Olga Captura X (@olgaenvivo)

Lo curioso fue que Luis Scola, quien se encontraba en plena difusión de los playoffs de la liga estadounidense con una réplica del trofeo Larry O’Brien, fue uno de los primeros en advertir el peligro. “Uy, no...”, alcanzó a manifestar el exjugador al ver la trayectoria de la camioneta. La reacción del equipo ante este evento se convirtió en una mezcla de profesionalismo y humor improvisado para descomprimir la situación. Migue Granados, fiel a su estilo, ironizó sobre el motivo del incidente: “Era fanático de Luis, vino a verlo de cerca. Quería ver el trofeo”. El conductor también bromeó con Scola al sugerirle: “Si querés sacar foto, pedila”.

La reacción de los usuarios en las redes

Con motivo de tratarse de la segunda ocasión en la que Olga casi sufre un accidente en vivo, donde casualmente en ambas oportunidades estuvo presente Migue Granados, la audiencia del programa no tardó en hacerse presente entre las respuestas de las publicaciones en la red social X.

En primer lugar, se mencionó la “evolución” del conductor con respecto a su primera experiencia, donde no pudo ocultar su asombro y hasta llegó a levantarse de su asiento con una expresión compungida. Luego, otro mencionó la posibilidad de que este sea el último año de Soñé que volaba y hasta apareció un usuario que aseguró que el conductor de la camioneta era Nico Occhiato, dueño de Luzu TV, principal competidor de Olga.

Entre las respuestas, la audiencia de Olga aprovechó para bromear al respecto Captura X

Por suerte para todos los presentes, el asunto solo quedó en un gran susto.