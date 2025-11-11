“Yo no participé de un documental: si vi el proyecto de una amiga”, sostuvo la jueza Makintach en el jury

LA PLATA.- “Tengo mucho para decir. Nunca hablé en todo este tiempo. Puedo responder a todo lo que pregunten”, adelantó la jueza Julieta Makintach, que finalmente declaró ante el Jurado de Enjuiciamiento a Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. R para desmentir a su colega Maximiliano Savarino, que en la audiencia de ayer la acusó de “mentir y engañar” y de hacer “un juicio paralelo” por la muerte de Diego Maradona con la filmación del documental Justicia divina.

En ese ámbito afirmó: “No hay nada oculto ni clandestino. Llegué a la causa Maradona porque nadie la quería agarrar. Integré el Tribunal Oral N°3 porque había un acuerdo de todos los jueces para que yo lo integrara”. Luego, aseguró que Savarino mintió ayer en su declaración ante el mismo jurado.

La magistrada denunció por falso testimonio a su colega ante la Fiscalía General de La Plata. “Savarino prestó falso testimonio frente al Jurado de Enjuiciamiento”, aseguró Makintach. "

“Yo no participé de un documental. No soy la que hizo la producción ni tuve conocimiento. Sí vi un proyecto de una amiga que me pidió una entrevista sobre mi”, expresó.

“A la única que conocía era auna amiga. Me dijo: nos das una entrevista y te vas”, manifestó.

Habló un día después de que su colega diera una versión opuesta sobre los sucesos que concluyeron con la nulidad del juicio por la muerte de Diego Maradona. “Fue responsabilidad de la doctora Makintach. Es una mala persona, miente, engaña”, declaró el lunes Savarino, que en el juicio por la muerte de Maradona presidió el Tribunal N°3 de San Isidro, al que Makintach se sumó como subrogante.

Continúa el jury contra la Jueza Julieta Makintach por el juicio de la muerte de Diego Maradona Ignacio Amiconi

Aquella acusación de Savarino ante la Secretaría de Enjuiciamiento fue acompañada de otras igual de contundentes: “Makintach nos engañó. Si hubiese tenido un acompañamiento como corresponde la causa hubiera terminado y tendríamos veredicto. Pero ella recurrió al engaño: nos dijo ‘no se preocupen, me estaban filmando a mí, es algo personal’”.

Tras insistir en que la jueza engañó al Tribunal para autorizar la filmación del documental Justicia divina, Savarino enfatizó ayer: “Ella armó un documental con la amiga y yo le escribí a la Cámara para decir que no podía seguir interviniendo más”.

“Yo solo sé que cumplí con mi función de jueza. Lo único que quería era que se hiciera justicia”, manifestó. “Nunca pensé que esto podía ser distorsionado para anular un debate”, expresó Makintach.