10 lugares para comer rápido

1. Burger King

El combo completo de Burger nunca falla

Un clásico del fast food, ahora con su Whopper 100% libre de conservantes y colorantes artificiales, con carne, tomate y lechuga frescos, mayonesa, pepinos y cebollas en rodajas y un suave pan con semillas. Acompañar con papas y gaseosa nunca falla. Y el sundae de postre es siempre un éxito.

2x1 en combo Whopper Jr y en sundae de chocolate todos los días

2. Mostaza

En Mostaza hay opciones para todos los gustos, incluidas las versiones de hamburguesa veggie

Sus famosas hamburguesas son una gran opción para comer rápido y seguir. Hay alternativas para todos los gustos, incluidas de pollo o plant based (de NotCo), nuggets de pollo, ensaladas (Caesar y Yamaní) y tostados (napolitano o de jamón y queso).

30% para socios BLACK los jueves y 20% para BLACK y Premium todos los días en take away

3. Pollo Trak

Por supuesto, el mejor acompañamiento para el pollo de Trak son las papas rejilla

Un clásico porteño: el pollo a las brasas, que sale con tremendas papas rejilla (aunque también puede ser con puré o ensalada). Además, ofrecen supremas, pinchos rebozados, bastones de mozzarella, variada propuesta de sandwichería y ensaladas. Para pedir el delivery más rico.

25% para socios BLACK y 20% para Premium en delivery todos los días

4. Gourmand Food Hall

Cada rincón de este food hall proporciona opciones perfectas para deleitarse al paso

Mientras que el sector de mercado ofrece todo tipo de delicatessen, la parte de gastronomía de este food hall tiene opciones de sandwichería, bistró francés (con entradas y platos gourmet), ristorante italiano (con pastas, pizzas y empanadas), rotisería, parrilla, sushi y cocina de mar.

20% en desayunos y almuerzos de lunes a miércoles y en mercado todos los días

5. Dean & Dennys

¿Sabías que Dean & Dennys es la primera hamburguesería green del país?

Esta hamburguesería green combina el concepto de fast food con procesos artesanales y conciencia ambiental. Hamburguesas de carne de novillo, pollo o vegetales; hot dogs con salchicha tipo alemana; papas con toppings y finger food; ensaladas frescas y tostados son algunas de sus propuestas.

20% en productos unitarios de lunes a jueves

6. Carne

Las hamburguesas de Carne son caseras y conscientes, con ingredientes cuidadosamente seleccionados de productores locales

Es empresa B certificada por su triple impacto positivo y apuesta a un menú que no falla: hamburguesas (caseras de principio a fin) y no mucho más. Cada ingrediente es cuidadosamente seleccionado: fresco, orgánico, natural, de estación y de productores locales. Hamburguesas más conscientes, no hay.

20% los lunes y martes para socios BLACK

7. Niño Lobo

En Niño Lobo pedí el mejor café de especialidad y acompañalo con muy rica pastelería

Este coffee shop marplatense tiene una propuesta increíble de cafés de especialidad, espressos, filtrados y más. Los pedidos se toman en la barra y se pueden disfrutar en alguna de sus mesas. Hay ensaladas, sándwiches, tablas para picar, platos calientes y hasta opciones de brunch y pastelería.

15% todos los días

8. Tienda Romero

Tienda Romero es la perfecta definición de fast good: comida rápida pero saludable

Además de su menú semanal de viandas (en versiones Regular o Veggie y con un especial gourmet destacado), en sus sucursales hay opciones saludables como tartas, ensaladas, wraps y platos caseros, ideales para llevar y seguir viaje. ¡También hacen delivery!

15% en compra online todos los días

9. Savarin

En Savarin el enorme abanico de delicatessen se combina con la posibilidad de pedir sándwiches para comer al paso o llevar

En esta tienda gourmet no solo encontrás productos premium de almacén, quesos, charcutería, vinos boutique, picadas y chocolates. También funciona como un deli, con distintas opciones de sándwiches exquisitos para comer al paso o llevar, preparados en el momento y con ingredientes frescos.

15% en compra online y presencial de lunes a sábado

10. Convite

Convite tiene carta fija y además una selección diaria de platos lista para pasar y llevarse

Además de su carta fija –que incluye delicias como tapeos, ensaladas, tartas, pastas, sándwiches y una completísima propuesta de pastelería, tortas y postres–, en los locales de Convite siempre hay un mostrador lleno de opciones que varían cada día, listas para comer ahí mismo o llevar.

15% los lunes y martes

*Beneficios sujetos a disponibilidad de códigos