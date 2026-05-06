Alerta por ciclogénesis en el AMBA: hasta cuándo hay tormentas fuertes, según el SMN

Mientras rige una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias, vientos y viento Zonda del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles por la mañana comenzaron las lluvias sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tal como estaban pronosticadas. El parte del organismo nacional indicó que la inestabilidad se extenderá, por lo menos, hasta este fin de semana.

En el marco de la llegada de una nueva ciclogénesis, que afecta principalmente a la Ciudad y a los distritos del conurbano bonaerense, se inaugurará una serie de jornadas en las que se esperan lluvias abundantes, vientos fuertes y un brusco descenso de la temperatura.

La ciclogénesis es un proceso que se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo, y forma un centro de baja presión en la atmósfera, lo que genera inestabilidad, vientos fuertes, lluvias intensas y tormentas. Esa transición ocurrirá a partir de este miércoles por la tarde y el mediodía del jueves, lo que dará lugar a días fríos con heladas en el centro y sur del país.

El pronóstico del SMN para la Ciudad

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas. En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío, lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.

A partir de las últimas previsiones del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, la jornada de hoy en el AMBA seguirá con tormentas con mayor fuerza en horas de la tarde y que se extenderán hacia la noche, con una probabilidad del 70%. Pese al agua, la temperatura variará entre los 19°C y los 23°C.

La parte más severa de la ciclogénesis se hará presente en el centro, oeste y sur de la provincia de Buenos Aires, incluida la Costa Atlántica. Allí se esperan fuertes tormentas durante toda la jornada y hasta el amanecer del jueves, inclusive. Como consecuencia de este fenómeno meteorológico, a partir del día viernes se registrará un brusco descenso de la temperatura, ubicando la mínima en 8°C de cara al fin de semana.

El jueves se espera una temperatura mínima de 16°C. A la tarde, la temperatura máxima será de 20°C. El viernes se prevé una mínima de 8°C y máxima de 14°C. El sábado, en tanto, se estima una mínima de 9°C y una máxima de 14°C, mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C.

Alertas meteorológicas

La alerta naranja por tormentas rige para la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y el este de La Pampa. Esas áreas serán afectadas por tormentas fuertes, algunas localmente severas, que estarán acompañadas de abundantes precipitaciones, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 milímetros, que pueden ser superados en forma localizada.

Las tormentas sobre Buenos Aires Windy

En el caso de Córdoba, Entre Ríos, Río Negro y San Luis, la alerta por tormentas desciende a nivel amarillo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre los 20 y 50 milímetros. También es posible que se registre caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Por otro lado, la alerta naranja por viento Zonda corre para el centro de San Juan y el norte de Mendoza, Santiago del Estero y La Rioja. En esos distritos se espera un fenómeno intenso con velocidades entre 40 y 60 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían superar puntualmente los 80 kilómetros por hora.

Asimismo, en Neuquén y La Pampa rige una alerta amarilla por lluvias, con valores de precipitación acumulada entre 20 y 30 milímetros, pudiendo ser superados en forma local. En zonas elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve; mientras que las zonas afectadas por la advertencia amarilla por vientos son Catamarca, Córdoba, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y San Luis.

La ciclogénesis: en vivo