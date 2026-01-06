San Baltasar: cuál es su historia y qué oración rezar para pedir su ayuda

El Día de San Baltasar se celebra el 6 de enero de cada año en diferentes regiones de la Argentina, pero principalmente en la provincia de Corrientes. Se trata de una festividad popular entre el 5 y 7 de enero que reúne devoción religiosa, música, danza y tradición, en la que se destaca la imagen del integrante de los Reyes Magos, por sus orígenes africanos. En ese sentido, se trata de un día de un gran valor cultural, que motiva la representación e identidad afrodescendiente de la región.

Es considerado el patrono de los afrodescendientes en la Argentina, pero también en otros países de América del Sur, como Uruguay y Paraguay. También conocido como “Santo Cambá” o “Santo Rey Baltasar”, su veneración no oficial se extiende a otras provincias como Entre Ríos, Chaco y Formosa, y áreas de Paraguay y Uruguay.

La historia de San Baltasar

Se trata de uno de los tres Reyes Magos que, junto a Melchor y Gaspar, viajaron en camello hasta el pesebre en que nació el Niño Jesús para venerarlo como Hijo de Dios. Según la tradición, los tres viajeros provenientes de Europa, Asia y África siguieron la estrella de Belén, que los llevó a Jesucristo. Además, le obsequiaron oro, incienso y mirra.

Si bien Baltasar no forma parte del santoral oficial de la Iglesia Católica ni fue canonizado formalmente, su imagen es considerada como una representación de los pueblos provenientes de África. En la Argentina, el culto a San Baltasar posee su origen a las comunidades afroargentinas y afrodescendientes que habitaron el Litoral durante la época colonial.

Con el tiempo adquirió el nombre “Santo Cambá” o “San Kambá”, que proviene del término guaraní kambá, que significa "morocho“. Con los años, este rito se consolidó en la provincia de Corrientes, especialmente en el siglo XX, gracias a la práctica de danzas, música y reuniones comunitarias. De esta manera, se asoció a Baltasar con uno de los elementos típicos de la región como el candombe, una expresión cultural de origen africano que surgió de la esclavitud en el Río de la Plata como forma de resistencia y reunión. Se caracteriza por ritmos de tambores (chico, repique, piano) tocados con manos y palillos, danza y cantos. Es así que se lo denominó como Santo Rey del Candombe.

La historia del Día de San Baltasar en Corrientes

El barrio Cambá Cuá en la capital correntina ―que en guaraní significa “cueva de negros”― presta diferentes festividades en su honor que comienzan el 5 de enero y concluyen el 7 del mismo mes. Estas combinan actos religiosos con las costumbres de raíces afroamericanas como procesiones, ofrendas, rituales musicales y bailes.

En el Día de San Baltasar es una oportunidad para reflexionar y destacar la herencia afro en la región, manteniendo vigente sus costumbres e identidad en diferentes territorios del país. Es la oportunidad de recordar su historia, mantener la memoria y crear un punto de encuentro para la comunidad.

Oración para rezar a San Baltasar y a los Reyes Magos

Al ser una figura del catolicismo que no es considerada de manera oficial como santo, no existe un único rezo a su persona. Sin embargo, es posible solicitar ayuda a los tres Reyes Magos a través de esta oración:

Reyes que venís por ellas, no busquéis estrellas ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.

Mirando sus luces bellas, no sigáis la vuestra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.

Aquí parad, que aquí está quien luz a los cielos da: Dios es el puerto más cierto, y si habéis hallado puerto no busquéis estrellas ya.

No busquéis la estrella ahora: que su luz ha oscurecido este Sol recién nacido en esta Virgen Aurora.

Ya no hallaréis luz en ellas, el Niño os alumbra ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.

Aunque eclipsarse pretende, no reparéis en su llanto, porque nunca llueve tanto como cuando el sol se enciende.

Aquellas lágrimas bellas la estrella oscurecen ya, porque donde el sol está no tienen luz las estrellas.

Amén.