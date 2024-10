Se incendió una fábrica de Avellaneda y las llamas alcanzaron los 30 metros

Escuchar

Un fuerte incendio se desató en una planta industrial en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, este viernes por la madrugada y provocó una densa columna de humo que afectaba varias cuadras a la redonda. Además las llamas se trasladaron a viviendas vecinas, por lo que se nuclearon en el lugar autobombas y policías.

Según pudo saber LA NACION de fuentes sanitarias, el incendio se produjo en Almafuerte y Montes de Oca, en una fábrica de cables de cobre y plástico. La combustión generó el derrumbe parcial del techo y llamas de 30 metros de altura, por lo que 17 unidades de bomberos acudieron en el lugar. Mientras tanto, los vecinos comenzaron a autoevacuarse.

En las imágenes tomadas en el lugar se observa el color rojizo del fuego debido al cobre en ignición, que expulsa óxido cuproso, a la vez que se desprende plomo por los cables y cianhídrico por los plásticos.

Tanta intensidad tenían las llamas que se trasladaron a las casas linderas a la planta fabril, aunque por el momento no se registraron víctimas.

En un momento, y ya montado el operativo, se produjo una explosión que reavivó las llamas, lo que complicó la tarea de los agentes presentes que intentaban calmar el fuego.

Tras eso, el humo llegó a entre 15 y 20 manzanas alrededor y, por la mañana, no afectaba a la Ciudad porque el viento viraba al noreste y lo hacia el sur. No obstante, la velocidad de las ráfagas, entre 20 y 25 kilómetros por hora, no colaboraba tampoco con el esfuerzo para extinguir las llamas, según lo que reportaron las unidades que realizaban tareas en esa zona. “Las mantiene y las reaviva”, explicaron.

Pasadas unas horas las llamas fueron controladas. Por el momento no estuvo afectada la operatoria en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza ni en Aeroparque.

LA NACION

Temas AvellanedaIncendio