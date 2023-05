19 premios. LA NACION fue el medio digital en español más distinguido por la Society for News Design

escuchar

LA NACION recibió 19 premios de la Society for News Design (SND) por producciones gráficas digitales e impresas de 2022. La organización, que nuclea a comunicadores visuales de distintos países, realiza un certamen anual que distingue a las mejores.

En producciones digitales, LA NACION fue el medio digital en español más distinguido, y se encuentra entre los diez más premiados de todo el concurso, en un listado que incluye a The Washington Post, The New York Times y Bloomberg News, entre otros.

El diario recibió una medalla de bronce en la categoría “Producción por tema: Mundial de Qatar 2022″, que reúne una serie de desarrollos visuales vinculados con este evento deportivo. Estos fueron un modelo tridimensional que visualiza todos los tiros al arco en la primera ronda de partidos, un interactivo que invitaba a los lectores a dejar un mensaje en apoyo a la Selección, Manija Mundial -un experimento interactivo para consumir ágilmente videos, memes e imágenes de la Selección-, una visualización de datos de todos los jugadores argentinos participantes del torneo, y un análisis de la efectividad frente al arco de los equipos y jugadores.

El equipo de Narrativas Digitales recibió un galardón de excelencia por un portfolio de producciones en los que se encuentran un simulador del sorteo de equipos para conformar los grupos para el Mundial, un explicador visual de los eclipses lunares, y un juego interactivo que invitaba a la audiencia a testar su noción de los precios, entre otros. Otro galardón fue otorgado por la cobertura del intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner en septiembre pasado.

Otros desarrollos que recibieron premios de excelencia en la categoría digital fueron:

En la misma línea, el equipo de redes fue premiado con un galardón de excelencia por su serie de videos de un minuto que resumen los editoriales de Carlos Pagni en las redes sociales.

Por otro lado, dos premios de excelencia fueron otorgados a LA NACION por el diseño de cobertura combinada, que evalúa la edición digital e impresa en conjunto. Estas fueron Rosario, feudo narco, una serie de artículos de investigación sobre el avance del narcotráfico en Rosario, y una publicación visual que describe la serie de misiones Artemis para el regreso del hombre a la Luna. Ambas producciones digitales fueron publicadas en la edición impresa en el suplemento dominical El Berlinés.

El equipo de Fotografía recibió dos galardones de excelencia por su trabajo en la cobertura gráfica de los festejos por el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Asimismo, el equipo de Diseño de la edición impresa recibió un galardón de excelencia por el diseño de primera plana en la cobertura de los festejos por la llegada de la Selección luego de ganar el Mundial.

Por último, dos columnistas gráficos de la edición dominical impresa fueron premiados por sus trabajos: Juan Colombato, quien publica el retrato ilustrado en la página dos, recibió un premio de excelencia por su ilustración de los veteranos de Malvinas en el 40° aniversario del inicio de la guerra. Por otro lado, Ángel Boligán, que acompaña las páginas editoriales, recibió otro galardón de excelencia por su portafolio de trabajo.

LA NACION