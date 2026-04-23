Universidades: en el segundo aniversario de la marcha masiva, volvieron a movilizarse en dos ciudades

Al cumplirse dos años de la primera marcha federal universitaria, que reunió a unas 430.000 personas en defensa de la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, algunas casas de altos estudios realizaron diferentes actividades. Siguen reclamando por más fondos y piden el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, votada y sostenida el año pasado. Hoy, hubo dos movilizaciones en La Plata y Rosario.

En 2024, el reclamo se centraba en la actualización para los gastos de funcionamiento de las casas de estudios superiores, que representan cerca del 10% de las partidas que reciben las universidades cada mes. Cerca de un 90% se destina al pago de salarios, que se renegocian a través de paritarias. Después, el reclamo se centró en los salarios docentes: son los más bajos de los últimos 23 años y acumulan casi un 34% de pérdida de poder adquisitivo.

En este ciclo lectivo, las universidades comenzaron un cuatrimestre complicado: con una semana de paro y tras otra en Semana Santa, buscaron visibilizar de una manera distinta el conflicto. Aunque algunos gremios mantienen las medidas de fuerza –como el sector no docente nucleado en la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (Fatun), que resolvió un esquema escalonado de protestas con un día de paro por semana– optaron por otro tipo de acciones.

La movilización, convocada por la Federación Universitaria de Rosario y el gremio de docentes universitarios (Coad), fue desde la Plaza San Martín hasta la Plaza 25 de Mayo Marcelo Manera - LA NACION

Al igual que la Universidad de Buenos Aires la semana pasada, que durante 24 horas ofreció atención gratuita en la Facultad de Ciencias Económicas, la Universidad Nacional de Rosario también llevó hoy a la calle servicios de salud pública gratuitos: consultorio clínico, oftalmológico, odontológico, vacunación y veterinario. Colocó trailers en Plaza Montenegro.

“La universidad se debe a la sociedad que la sostiene con su esfuerzo. Este jueves se cumplen dos años de aquella primera manifestación donde la sociedad argentina abrazó su universidad pública para defenderla y nosotros, en conmemoración de ese aniversario, vamos a presentar UNR en acción. Todos los dispositivos de salud que tiene la UNR para que puedas acceder a consultas y atención primaria”, anunció el rector y también presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Franco Bartolacci.

Atendieron más de 1000 consultas en la primera jornada de este dispositivo que a partir del próximo mes recorrerá barrios de la ciudad. A partir de las 17, con una marcha de antorchas, docentes, estudiantes y personal no docente volvieron a pedir para que el Poder Ejecutivo aplique la Ley de Financiamiento Universitario, que insta al Gobierno a reforzar fondos y contempla una recomposición salarial desde 2023.

La movilización, convocada por la Federación Universitaria de Rosario y el gremio de docentes universitarios (Coad), fue desde la Plaza San Martín hasta la Plaza 25 de Mayo. Se sumaron además otros sectores como discapacidad, que también reclaman mayor presupuesto por parte del Estado nacional.

Se sumaron además otros sectores como discapacidad, que también reclaman mayor presupuesto por parte del Estado nacional Marcelo Manera - LA NACION

En la capital de la provincia de Buenos Aires también se realizó una marcha para reclamar por el financiamiento para las casas de estudios superiores. La movilización partió desde el rectorado, entre 47 y 48, hasta la Escuela Anexa, donde se cerró la jornada con un música.

“A 183 días de incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, el gobierno nacional sigue ajustando sobre la universidad pública, deteriorando salarios y poniendo en riesgo su funcionamiento”, comunicó el gremio de los trabajadores no docentes, la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata. Hoy, realizaron un nuevo paro que afectó a los colegios preuniversitarios y a la universidad de esta ciudad.

Según consignó el diario El Día, los gremios comenzarán otra semana de paro el próximo lunes 27 que será tercera protesta sumando casi un mes sin clases.

Cuarta marcha federal

La comunidad universitaria definió esta semana la fecha para la cuarta marcha federal. Será el próximo 12 de mayo e irán a Casa Rosada. Una vez más, convocaron a la sociedad civil a movilizarse en defensa de la universidad pública. El eje de esta marcha es el reclamo para que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario.

El Poder Ejecutivo, por su parte, ya dejó en claro que está dispuesto a llevar su postura hasta la última instancia para evitar cumplir la norma sancionada el año pasado. En ese camino, recurrió a la Corte Suprema al presentar un recurso extraordinario federal para no actualizar los salarios docentes ni los programas de becas, tal como le ordenaron dos fallos judiciales.

Según publicó LA NACION, además, el oficialismo también buscará reactivar el nuevo proyecto de ley, que no deroga la actual pero sí la modifica para amortiguar su impacto fiscal.