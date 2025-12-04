6 beneficios para divertirse este verano

1. Temaikèn

El acuario es uno de los espacios más convocantes del bioparque.

A menos de una hora de Buenos Aires, el Bioparque Temaikèn vuelve a ser uno de los planes más buscados del verano por familias que quieren pasar el día al aire libre sin irse demasiado lejos. El predio, en Escobar, propone un recorrido inmersivo por distintos ecosistemas (la Patagonia, la sabana africana, los humedales mesopotámicos) y suma espacios ideales para los más chicos, como la Chacra y el Lugar de las Aves. También tiene un acuario impactante, áreas de sombra, propuestas gastronómicas y actividades educativas que se renuevan cada temporada.

2x1 en compra online de entradas anticipadas todos los días

2. Hoyts

Ir al cine siempre es un buen plan.

Este verano, el cine vuelve a ganar terreno como plan urbano para esas tardes de calor en las que solo se busca un poco de aire acondicionado y una buena película. Los complejos Hoyts, distribuidos en distintos puntos de la ciudad y el Gran Buenos Aires, suman funciones en múltiples formatos y una cartelera que se renueva semana a semana con estrenos para todas las edades.

2x1 en compra online y presencial de entradas seleccionadas

3. Parque de la Costa

¿Quién se anima a la montaña rusa?

En Tigre, el Parque de la Costa sigue siendo uno de los clásicos del verano. El espacio reúne montañas rusas emblemáticas, juegos mecánicos de distintas intensidades, autos chocadores, sillas voladoras y un carrusel histórico, además de sectores pensados para chicos y funciones en vivo durante el día. Con rincones al aire libre, sombra y propuestas gastronómicas distribuidas por todo el parque, es un plan práctico y fácil de resolver para pasar varias horas entre juegos y recorridos.

2x1 en compra del Pasaporte Full los sábados y 20% en compra del Pasaporte Anual todos los días, en boletería hasta el 31.12

4. Altitude Trampoline Park

Altitude cumple el sueño de todo chico: un parque de camas elásticas.

Altitude suma una propuesta diferente para los días de calor: un gran parque de camas elásticas con atracciones pensadas para todas las edades. Hay zonas de salto libre, circuitos de estilo ninja con obstáculos, pared de escalada, sectores acrobáticos con bolsas de aire y un espacio exclusivo para los más chicos. El lugar también cuenta con un bar con vista a toda el área de juegos, para que los adultos tomen algo mientras no pierden de vista a los chicos.

35% sobre el tiempo de salto de lunes a viernes

5. Another World

La realidad virtual es cosa seria en Another World.

Another World propone una experiencia de realidad virtual inmersiva. En su arena de múltiples niveles ofrece unos 15 juegos de géneros variados (shooter, aventuras, sci-fi) pensados tanto para grupos de amigos como para familias, ideales para quienes buscan entretenimiento tecnológico. Las sesiones se pueden reservar con anticipación, hay capacidad para varios jugadores por turno y se permite vivir una experiencia de inmersión total: moverse dentro del espacio físico mientras se transita un mundo digital.

15% en salas de experiencia inmersiva y juegos de realidad virtual todos los días

6. Mundo Gea

Naturaleza y tecnología se unen en la propuesta de Mundo Gea.

Dentro del predio del Ecoparque, Mundo Gea propone un plan diferente para quienes buscan una salida con un tinte tecnológico. El parque ofrece experiencias inmersivas mediante simuladores de última generación: podés volar como un cóndor por paisajes de Argentina, sumergirte en un submarino para recorrer el fondo del mar argentino o vivir viajes virtuales por ecosistemas naturales. Funciona de martes a domingo y feriados desde la mañana.

2x1 en compra de Pasaporte Mundo Gea en boletería de martes a viernes hasta el 31.12