6 lugares para celebrar el Día del Asado

1. Lo de Jesús

En lo de Jesús la selección de cortes es rigurosa.

En la esquina de Gurruchaga y Cabrera, este clásico porteño vive con alma de bodegón renovado. Desde 1953 admi­nis­tran la parrilla con un cuidado especial: selección rigurosa de cortes (bife de chorizo, ojo de bife, entraña), carnes maduradas, madera noble para el fuego y guarniciones que acompañan sin opacar. Una vinoteca con más de 300 etiquetas y un ambiente cálido, ideal para ese asado “de colección”, lo convierten en un punto de encuentro perfecto para compartir, brindar y volver al sabor de siempre.

20% todos los días

2. De Vera Grill

Una combinación infalible en De Vera Grill.

En el corazón de Torrepueblo, Benavidez, De Vera Grill propone un asado que va más allá de lo clásico. En su parrilla conviven cortes como la entraña con calabaza y tomates asados, el ojo de bife con papas rústicas o la bondiola con puré de batatas. A eso se suman mollejas al limón, provoleta con morrones, empanadas jugosas, además de opciones internacionales, ensaladas frescas y pastas rellenas. El ambiente es cálido y familiar, con estacionamiento propio y espacios amplios.

20% de lunes a jueves

3. Don Julio Parrilla

La mesa está servida en Don Julio.

Si la intención es celebrar el Día del Asado con algo que trascienda lo habitual, Don Julio es un punto de culto: una parrilla de excelencia reconocida mundialmente, ubicada en pleno Palermo Viejo. Se destacan cortes de novillos Angus y Hereford, madurados con rigor, cocinados al leño y con técnicas que minimizan el humo, como su parrilla en “V”, para maximizar sabor sin molestar al paladar. Además, su cava ofrece joyas del vino argentino que acompañan perfectamente cada bife.

20% todos los días

4. Parrilla Voro Carnes

¿Algún fanático de los chinchulines en la sala?

Un rincón moderno y cálido para quienes buscan carne de calidad con onda. Abierto en 2018, Voro se distingue por su ambiente íntimo, atención personalizada y un menú donde la protagonista es la parrilla. Los cortes son generosos (todos de al menos 400 gramos) e incluyen clásicos como el bife de chorizo, el ojo de bife y la entraña, acompañados de salsas caseras como chimichurri y criolla, además de guarniciones abundantes. Entre las entradas se destacan las empanadas de cordero o de langostinos y la provoleta fundida.

20% todos los días

5. Cabaña Las Lilas

Para los partidarios del bife de chorizo a punto, he aquí un gran exponente.

Elegancia junto al río para celebrar el asado con estilo. Fundado en 1995, este restaurante combina la tradición de las carnes argentinas con la hospitalidad brasileña, y tiene detrás una empresa familiar dedicada a la cría de reses de alta calidad. Su parrilla es un espectáculo en sí misma, con variedad de cortes clásicos (hay bife ancho, asado de tira, vacío, tapa de cuadril) y una amplia selección de achuras, todo acompañado por una carta de vinos exigente y extensa.

20% todos los días

6. Happening Puerto Madero

El asado de tira siempre sale perfecto en Happening.

Happening es otra gran opción para festejar el Día del Asado con estilo: ubicado en Puerto Madero, combina la sofisticación de sus espacios amplios y decorados con buen gusto con excelentes cortes de carne a la parrilla. Además de los típicos asados y achuras bien logradas, ofrece empanadas como entrada, una atmósfera moderna pero acogedora y un servicio profesional que acompaña bien una ocasión especial.

20% de viernes a domingo