7 heladerías para festejar el Día Internacional del Helado

El 12 de abril se celebra el Día Internacional del Helado, una fecha que cada año renueva la excusa perfecta para pedir un kilo, probar un gusto nuevo o volver al de siempre. La historia del helado se pierde entre los romanos, que mezclaban nieve con frutas y miel, y los chinos, que siglos antes de Cristo ya experimentaban con hielo en las montañas. Fue en 1686 cuando el siciliano Procopio inventó una máquina para homogeneizar frutas, azúcar y hielo, y con esa crema helada abrió en París la primera heladería de la historia: el Café Procope.

En Argentina, el helado tiene status de patrimonio gastronómico. Y para celebrar a lo grande, reunimos siete heladerías con descuentos para socios de Club LA NACION.

Freddo

Chocolate a la naranja, uno de los sabores con los que innova Freddo

Más de medio siglo después de su fundación, Freddo sigue siendo sinónimo de helado de calidad. Con más de 160 sucursales en el país y presencia en Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y varios países de América del Norte y el Caribe, la marca creció sin abandonar lo esencial: ingredientes de primera y sin conservantes. Uno de sus secretos mejor guardados es el proceso de mezclado de las cremas, que dura al menos cuatro horas para lograr esa textura característica. El dulce de leche, disponible en cuatro versiones, es el gusto de cabecera de los fieles a la marca, aunque los más aventureros ya tienen su propio ritual con el Banana mango, fresco y sorprendente.

Munchi’s

Distintas tentaciones, un mismo lugar: Munchi's

La propuesta de Munchi’s empieza por la materia prima: sus helados se elaboran con leche de raza Jersey, una variedad de origen británico con mayor contenido de calcio y proteínas que la leche convencional. La heladería cuenta con el Sello de Bienestar Animal, que certifica buenas prácticas en la crianza de las vacas. El resultado se traduce en una carta que abarca cremas como el mascarpone, frutales sin TACC como frutilla, limón y frambuesa, y distintas versiones de dulce de leche y chocolate, aunque también tienen una línea sin azúcar.

Chocorísimo Helados

Además de deleitar a los argentinos, Chocorísimo también exporta su producción al mundo

Con decenas de locales en el país y presencia en tres mercados de exportación, Chocorísimo construyó su identidad en torno a los sabores con personalidad. La vuelta de tuerca es su especialidad: el Lemon Queen (limón ácido con trozos de chocolate amargo) y el Chocolate Rock con avellanas y maní son dos ejemplos de esa filosofía. En los locales también espera una variedad de Chocopaletas que tienen sus propios fanáticos: la de frutos rojos con leche condensada y la Chocolate King con avellanas son las más pedidas.

Iceland

Iceland tiene opciones para todos los gustos

Sitio web: www.icelandhelados.com.ar

Beneficio: 20% todos los días

El dato: imperdible el affogato con helado de chocolate blanco

Nacida en el Oeste del Gran Buenos Aires hace más de dos décadas, Iceland es una heladería que apuesta por la pureza de los ingredientes: sin polvos, concentrados ni estabilizantes. Su base de dulce de leches y chocolates es sólida, pero los gustos más originales son los que generan fila: mousse de arándanos y grosellas, ananá, limón y jengibre, y cheesecake de amarena. La propuesta se completa con un sector de cafetería que incluye eclairs, budines, alfajores, tortas heladas y cuadrados dulces artesanales.

Saverio Helados

La carta de Saverio incluye más de 40 sabores

Fundada en 1909, Saverio lleva más de un siglo en el oficio. Esa historia no la dejó quieta: las recetas actuales fueron formuladas con la asesoría del maestro heladero italiano Pino Scaringella y se producen con maquinaria y tecnología de última generación. La carta supera los 40 sabores, con algunos que ya tienen su propia base de devotos: café, chocolate Cabsha y sambayón con cerezas son los más pedidos.

El Podio

Podio combina sabores clásicos con versiones originales y propias

Sitio web: www.elpodio.com.ar

Beneficio: 20% en heladería de lunes a viernes

El dato: para los audaces, Cuore Rosso: un mix de frutilla, frambuesa, chocolate blanco y negro

Más de cuatro décadas elaborando helado artesanal a diario respaldan a El Podio como una referencia para quienes buscan calidad sin vueltas. Además de los clásicos de siempre, la carta tiene dos sabores propios que merecen atención: el dulce de leche de la casa, con dulce de leche casero y cereales bañados en chocolate, y el Chocolate Podio al rhum con crocante de almendras, nuez y castañas de cajú. La última incorporación, caramelo salado y maní tostado, ya suma sus propios fanáticos.

Chungo

Para llevar a casa, para salir a caminar, para sentarse en un local: el helado de Chungo siempre es buena idea

Sitio web: www.chungo.com.ar

Beneficio: 20% en la compra de 1/2 kg y 1 kg de helado de lunes a jueves

El dato: el Chocolate Dubai, con chocolate semiamargo, crema de pistachos y crocante que evoca al kadaif, es el sabor del momento

Con más de 50 años de historia y una expansión sostenida a través de franquicias dentro y fuera del país, Chungo es una de las marcas de helado artesanal más consolidadas del mercado local. Su propuesta se organiza en cremas, cremas frutales, chocolates, dulce de leche y frutales, todos elaborados con ingredientes naturales seleccionados y procesos de producción rigurosos. Entre los sabores que generan más conversación están el Súper Sambayón, el Mascarpone veteado con salsa de frutos del bosque y el Patagónico con chocolate amargo con pedacitos de chocolate y frutos rojos.

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