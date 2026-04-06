Un día en Palermo

Aunque Palermo es sinónimo de tendencia, turistas y movimiento constante, también tiene ese costado más cotidiano que aparece cuando se lo recorre sin apuro. Entre cuadras arboladas y veredas siempre activas, conviven cafés que invitan a bajar un cambio, heladerías de culto, librerías para perderse un rato y esos locales de barrio que resuelven todo: desde una farmacia de confianza hasta un petshop donde siempre hay alguien que conoce a tu perro por su nombre. A continuación, un día perfecto en este barrio siempre cambiante.

La mañana comienza en Ninina, uno de esos nuevos clásicos. Esta cadena de locales se consolidó como referencia en café de especialidad (tostado y catado por ellos mismos) y pastelería artesanal, con una propuesta que comienza con un desayuno bien generoso. El pedido puede incluir alguna tostada con palta o huevos, y, para los más golosos, una de sus tortas, que ya son marca registrada. Todo con ingredientes siempre frescos.

Luego puede ser momento de una pasada por Openfarma para resolver cuestiones pendientes de farmacia y perfumería. Esta es casi una tienda integral de salud y cuidado personal, donde en un mismo lugar conviven medicamentos, dermocosmética, suplementos y productos de higiene. Aquí es posible desde reponer básicos hasta sumar algún producto de cuidado personal.

Y si hay que resolver compras para mascotas, la siguiente parada puede ser en Nutrican, un petshop bien surtido que combina variedad y buenos precios. Es de esos locales donde es fácil encontrar todo en un solo lugar, desde alimento balanceado y snacks hasta accesorios.

La siguiente parada invita a bajar un poco el ritmo y meterse en otro clima. Galerna es de esas librerías donde siempre hay algo para descubrir, ya sea una novedad editorial, un ensayo para sentarse a subrayar o una edición cuidada de algún clásico. Con más de medio siglo de historia (nació en 1967 y hoy combina editorial, librerías y distribución), mantiene un perfil muy ligado a la producción local, con fuerte presencia de autores argentinos y títulos de pensamiento, narrativa y actualidad.

Y para hacer una pausa dulce (o estirar el café), Iceland funciona como una parada fácil en el recorrido. Con un formato que combina heladería y cafetería, es de esos lugares que se adaptan al momento del día: desde un espresso rápido hasta un cucurucho para seguir caminando. Aunque, claro, el fuerte está en los helados, con una textura bien cremosa y sabores intensos, tanto clásicos como algunas combinaciones más jugadas.

Finalmente, no es posible irse del barrio sin antes pasar por Monoblock, la gran tienda de diseño de Vik Arrieta. Su local de El Salvador es la muestra perfecta de esta marca que se volvió referencia en objetos para la vida cotidiana con impronta creativa, desde agendas y cuadernos hasta láminas, juegos y pequeños objetos de diseño. Es de esos lugares donde todo está pensado para tentar: ilustraciones de artistas locales, ediciones cuidadas y una estética reconocible que convierte lo simple en algo especial. Ideal para cerrar un paseo con mucho encanto.

Barrio versátil

Ninina

20% todos los días

Openfarma

15% en categorías seleccionadas en compra online y en farmacia particular y perfumería en compra presencial, los lunes y miércoles

Nutrican

10% en compra online de accesorios los sábados y domingos y en compra presencial todos los días y 5% en compra online de alimento para perros y gatos los sábados y domingos y en compra presencial todos los días

Galerna

15% todos los días

Iceland

20% todos los días

Monoblock

15% para socios BLACK y 10% para Premium en compra online y presencial de lunes a viernes