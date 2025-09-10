6 planes para festejar el Día de la Primavera al aire libre

1. Parque de la Costa

Además de sus reconocidas atracciones, esta primavera el Parque de la Costa propone un evento especial con DJs y juegos.

Este emblemático parque de diversiones en Tigre se vuelve el escenario perfecto para celebrar la primavera con toda la energía: en dos ediciones especiales, los viernes 19 y 26 de septiembre, de 15.00 a 21.00, se vivirá el “Primavera Sunset” con DJs en vivo y buena música para disfrutar entre atracciones, juegos y paisajes del delta. Además, habrá un espacio para socios de Club LA NACION donde podrán participar de un juego para toda la familia. Liderado por un animador, cada participante introducirá una pelota a través de un laberinto de aire y, al caer en un casillero al azar, revelará el premio obtenido, que puede ser un bingo, arena kinética o una paleta. Una dinámica entretenida y llena de sorpresas.

2x1 en la compra de entradas para Primavera Sunset los viernes 19.9 y 26.9 y en pasaporte FULL los sábados y 20% en pasaporte anual todos los días, en boletería

2. Club de la Birra

Brindá por la llegada de la mejor estación en alguno de los locales con espacio al aire libre de Club de la Birra.

Para celebrar la primavera en clave distendida, el Club de la Birra se suma como una opción ideal. Sus locales en barrios como Recoleta, Caballito, Colegiales y San Isidro cuentan con veredas, patios o terrazas que invitan a disfrutar una cerveza bajo el sol. Con más de 20 canillas de cervezas artesanales, hamburguesas y platos pensados para compartir, el clima se completa con buena música y un ambiente relajado. Un plan perfecto para brindar por la estación más esperada y extender la tarde al aire libre entre amigos.

20% de lunes a jueves

3. Milión

El patio de Milión, un oasis en pleno Recoleta.

En pleno corazón de Recoleta, Milión se alza en una elegante mansión de estilo neoclásico que desde 1999 combina arte, música y gastronomía con un sello propio. Lo que lo convierte en un plan irresistible para la primavera es su jardín en planta baja y la terraza del primer piso, que se asoma al mismo espacio verde y ofrece livings íntimos para compartir al aire libre. El ambiente acompaña cada momento del día con una cuidada selección musical y una propuesta gastronómica que va desde brunchs y almuerzos ejecutivos hasta cenas y tragos de autor.

20% en café y patisserie y almuerzos y cenas todos los días

4. Terraza del TOM

El Tortugas Open Mall ofrece un espacio al aire libre con opciones gourmet para todos los gustos.

En Tortugas Open Mall, la terraza se alza como un espacio al aire libre ideal para disfrutar de la primavera. Abierta todos los días, reúne una amplia propuesta gastronómica que permite festejar al sol con opciones para todos los gustos. Entre los locales que forman parte de esta terraza están Deniro, Freddo, Tostado, Palta, Malcriado y Almacén de Pizzas. Cada uno aporta su sello particular, desde helados y cafés hasta pizzas, hamburguesas y platos frescos, lo que convierte al lugar en un punto de encuentro perfecto para una salida relajada. Caminar por el mall, subir a la terraza y elegir entre distintas cocinas es la excusa ideal para compartir con amigos o familia y extender la velada al aire libre.

2x1 en cucuruchos de lunes a viernes, 35% en kilo de helado los miércoles y 20% todos los días en Freddo y 20% en Deniro, Malcriado, Palta, Almacén de Pizzas y Tostado de lunes a viernes, en la terraza del TOM

6. Temaikèn

¿Qué tal celebrar el Día de la Primavera inmersos en la naturaleza?

A unos 50 kilómetros del centro de Buenos Aires, Temaikèn se presenta como una alternativa excepcional para celebrar la primavera al aire libre. Con más de 70 hectáreas, es el único bioparque en Argentina acreditado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios, célebre por recrear ambientes naturales en los que conviven especies autóctonas y amenazadas junto a espacios educativos y de preservación.

El parque ofrece entornos sorprendentes como réplicas de humedales, selvas y sabanas, un inmenso aviario y un acuario, además de “La Chacra”, donde los chicos pueden interactuar con cabras, ovejas y terneros, y aprender sobre agricultura al recorrer la huerta. También suma propuestas inmersivas como “Territorio Aguará”, un nuevo espacio que recrea humedales argentinos y permite conocer de cerca al aguará guazú y otros animales locales, con miradores y circuitos interactivos.

2x1 en compra online de entradas anticipadas todos los días

7. Alto Parque

Al aire libre y con una actividad desafiante, dos buenas formas de recibir la nueva estación.

Dentro de Tortugas Open Mall, Alto Parque es una propuesta diferente para quienes buscan movimiento, adrenalina y diversión al aire libre. Con más de 700 metros cuadrados de espacios cubiertos y abiertos, este parque aéreo combina juegos físicos con desafíos sensoriales, en un entorno seguro y pensado para todas las edades.

La experiencia incluye palestras de escalada, un circuito con más de 60 juegos colgantes y hasta una caída libre adaptada también para los más chicos. Todo acompañado por áreas de descanso, cafetería y espacios que invitan a quedarse y disfrutar sin apuro.

2x1 para socios BLACK y 25% para Premium en compra de entradas de lunes a viernes

*Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.